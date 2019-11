Un Belén de luces led completará la iluminación navideña en la Plaza del Obradoiro

Una tirada de fuegos marcará el próximo jueves el encendido del alumbrado navideño en Santiago: se iluminará el árbol de bombillas que está ya instalado en la Plaza del Obradoiro y el Belén, también de luces led, que en breve veremos junto a la fachada del ayuntamiento. Quedan además por colocar elementos decorativos en la Plaza da Quintana y la Plaza Roxa... El concelleiro de Fiestas, Gonzalo Muiños, no quería hoy abrir todas las cajas de sorpresa: apenas ha avanzado detalles de la Fiesta de Fin de Año, que se centralizará en el Obradoiro "para optimizar recursos", aseguró, a diferencia de otros años en los que hubo conciertos gratuitos en otros puntos de la ciudad. Tampoco desveló detalles de la Cabalgata de Reyes: atentos, eso sí, los interesados en participar en en esta cita como pajes reales, como voluntarios en los combos o para subirse a los trenes turísticos que cerrarán la comitiva real porque está abierto desde hoy el plazo de inscripciones a través de un número de teléfono: 604 06 25 06. El 19 de diciembre se sortearán las plazas de los pajes, mientras los 120 asientos en los trenes se adjudicarán por orden de llamada.

Repiten en el programa citas que han tenido gran acogida de público desde hace años: los conciertos navideños de grupos tradicionales, el Mesías participativo interpretado por la Real Filharmonía junto a coros aficionados, Mercado de Nadal en Carreira do Conde... No habrá pista de hielo en la zona vieja, según el edil de fiestas, para no hacer la competencia a la iniciativa de Área Central de instalar la suya en la plaza del centro comercial.

A la espera de que el próximo jueves se active el interruptor de las luces festivas, la decoración está teniendo buena acogida entre los compostelanos: aplauden que se amplíen las zonas con color navideño y que nuevamente vuelva a haber Nacimiento en el Obradoiro.