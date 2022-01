El Barbanza se vuelca con las Tanxugueiras para que represente a España en Eurovisión

"Ribeira coas Tanxugueiras, Ánimo Aída!" es el mensaje de apoyo que en las últimas horas se está multiplicando en las redes sociales como Facebook o Twitter de la comarca coruñesa del Barbanza, de donde es oriunda una de las integrantes del trío de pandereteiras que busca representar a España en el Festival de Eurovisión con su tema "Terra" que ya ha tenido más de 2,6 millones de visualizaciones en Youtube.

Concretamente Aída Tarrío, natural de Ribeira y que junto a las hermanas Olaia y Sabela Maneiro, están provocando una auténtica revolución de la música tradicional en Galicia con un paso hacia el festival intenacional que, sea cual sea el resultado de las seminfinales del Benidorm Fest que comienzan este miércoles, ha servido para que "Terra" se haya convertido en uno de los temas de más impacto en Galicia, veremos si también en España y Europa, de los útimos años.

Buena muestra de ello es el apoyo que está recibiendo el trío gallego horas antes de que se celebren esas semifinales en la ciudad alicantina y que en Ribeira y toda la comarca del Barbanza, están teniendo una especial signifcación.

Un apoyo que no sólo se está haciendo desde asociaciones vinculadas a la capital barbanzana de Ribeira y desde su Ayuntamiento, sino desde otros vecinos como el de Porto do Son, además de partidos políticos y ciudadanos que con sus comentarios no dejan de apoyar una candidatura que provoca un sentimiento compartido de "orgullo polo noso".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Apoyo que ha llegado también desde la Xunta de Galicia con el mensaje difundido en redes sociales por el perfil oficial de la Consellería de Cultura @CulturaXunta en el que muestran su apoyo total a las tres jóvenes pandereteiras en la aventura hacia Eurovisión que pasa por el Benidorm Fest.

Chegou o gran día! ??



Esta noite @tanxugueiras participa con 'Terra' na primeira semifinal do #BenidormFest para ser as candidatas de España a Eurovisión



Moita sorte! Galicia está convosco!



?? Máis na axenda de Cultura de Galiciahttps://t.co/jpUBXbx3tdpic.twitter.com/PKNiC1n0iV — Cultura de Galicia (@CulturaXunta) January 26, 2022





Una cita donde, entre otros, Tanxugueiras tendrá como rival a Rayden, con quien acaban de colaborar para la grabación del single "Averno" que se lanza este viernes, 28 de enero, y que formará parte del disco que el trío de pandereiteiras publicará en este 2022.

'Averno' nace como una declaración de intenciones respecto a un sentimiento común: "la rabia". La canción parte de la tradición para otorgar a las sonoridades urbanas un especial protagonismo.

El tema, editado por PlayPlan Cultural y Calaverita Records, se publicará en la medianoche del viernes. Estará acompañado de un videoclip dirigido por Trece Amarillo.