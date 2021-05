El Ayuntamiento de Ribeira denunciará a un hombre por desear la muerte de la concejal que dimitía este martes

24 horas después de la comparecencia en el Ayuntamiento de Ribeira para anunciar la dimisión de la hasta este martes concejala de Servicios Sociales y tercer teniente de Alcalde, Ana Isabel Ruiz Reiriz, el gobierno municipal de esta localidad coruñesa anuncia que interpondrá una denuncia contra un vecino del municipio por "las graves expresiones escritas en las redes sociales contra la concejala", una vez trascendió la noticia de la fiesta de cumpleaños de uno de sus hijos y en un local de su propiedad que acabó con 24 jóvenes denunciados y otros muchos escapando por el tejado del local.

En un escrito remitido a los medios de comunicación, el gobierno local ribeirense da detalles sobre el presunto autor de expresiones como "Que a maten a pedradas, ostia pa tipeja” y "Podían empezar por colgala do balcón do ayuntamiento xa que a palmera xa non está”.

Se trataría, según el Concello, de un hombre de 51 años y vecino de la parroquia de Deán, que habría realizado estos comentarios en su perfil dela red social de Facebook.

De esta forma, y siempre según el comunicado, "Os servizos xurídicos do Concello estudan denuncialo por ameazas e por expresións que incitan ao odio e a violencia contra unha muller que, a xuízo do equipo de goberno, vén de ofrecer un exemplo de responsabilidade pouco común na política ao recoñecer o seu erro e presentar voluntariamente a súa dimisión".