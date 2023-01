O AVE a Galicia dispárase en número de viaxeiro e medra un 72% en 2022

A liña do AVE a Galicia disparou un 72% o seu tráfico ferroviario en 2022, o que supón o maior incremento rexistrado en España en comparación con 2021.

Segundo os datos que ofrece Adif este xoves, compútase a evolución do tráfico ferroviario --medida como trens por quilómetro ou uso da liña ferroviaria por un tren ao longo dun quilómetro-- correspondente ao exercicio 2022 fronte ao exercicio anterior.

Nun comunicado, a compañía sinala que en 2022 "confírmase a recuperación do tráfico ferroviario, superándose os niveis previos á pandemia". No exercicio, o tráfico ascendeu a 182,6 millóns de trens-quilómetro, o que representa unha subida do 13,3%. No mes de decembro, en concreto, o crecemento dos tráficos de longa distancia de alta velocidade foi do 36,1% respecto ao mesmo mes de 2021.

Deste xeito, a liña de alta velocidade Madrid-Valladolid-León-Zamora-Galicia contabiliza o maior aumento (+72%) após a posta en servizo do último tramo de alta velocidade até Ourense en decembro de 2021.

No caso da liña de alta velocidade Madrid-Levante, a subida é do 43,7%. Pola súa banda, a LAV Madrid-Barcelona, o tráfico crece un 37,8% e, ademais, o seu número de viaxeiros case duplica os rexistrados en 2019.

Así mesmo, nas liñas de rede convencional, a Madrid-Alcázar-Córdoba-Sevilla-Cádiz é a que experimenta o maior crecemento (+17,4%), seguida da liña Venta de Baños-León-Ourense-Vigo (+11,3%).

AVE a Ourense

En decembro de 2021 inaugurouse a liña de dende Madrid a Ourense, de aí o incremento de viaxeiros. A alta velocidade ferroviaria quedará completa en toda Galicia coa posta en marcha dos trens Avril, capaces de cambiar de xeito automático o ancho de vía na estación de tren de Ourense.

Actualmente os viaxeiros que seguen ata A Coruña ou Vigo teñen que agardar que se faga de xeito manual o cambio ou noutros casos cambiar de tren, o que supón a perda duns minutos en Ourense.

O Goberno comprometera eses trens para o pasado verán, pero problemas co seu suministro atrasaron a súa posta en marcha.