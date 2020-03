El autotest del coronavirus que puedes efectuar en tu casa

En medio de la crisis del coronavirus son muchos los ciudadanos que están preocupados por su salud y la de las personas que los rodean. Para solucionar dudas tenemos activo en Galicia el número 900 400 116, que se va a reforzar los próximos días para acortar los tiempos de espera que se producen actualmente.

Además de los casos de coronavirus se están produciendo muchas patologías comunes con síntomas similares. El frío de esta semana ha hecho que se disparasen las toses y los estornudos y son muchos los que tienen dudas sobre si se han contagiado de covid-19 o si tienen un resfriado común.

Para los casos más graves está el 061, pero ahora tenemos también una herramienta on line que nos puede sacar de dudas en casa. El SERGAS ha activado un autotest que nos puede ayudar a saber si debemos avisar a las autoridades de nuestros síntomas o si lo adecuado es que nos atiendan en un centro de salud.

