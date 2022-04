As aulas do futuro xa están en marcha en Galicia

“Talentos inclusivos” é o nome dun dos proxetos nos que traballa o espazo maker do IES de Ortigueira. En colaboración coa Universidade da Coruña e a asociación ASPACE de Parálise Cerebral, elaboraron un prototipo de pulsadores para persoas con discapacidade. Cecilia cóntanos que "como unha das dificultades da parálise cerebral é que non teñen precisión para darlle a un botón pequeno, o que fixemos é modificar as placas dos timbres para que fosen máis accesibles aos usuarios", de maior tamaño.

Trátase dun proxecto interdisciplinar, porque ademáis da parte elecrónica, que correu por conta do alumnado de 2º de Bacharelato "os compañeiros do FP do ciclo de Madeira do instituto deseñaron unha base para poder insertar todos os elementos".

É só un exemplo do talento creativo que reborda xa nestes momentos nos centros educativos galegos e que se amosaron hoxe na Cidade da Cultura. E xa, dende Primaria. Caso do proxecto de robótica do Ceip Plurilingüe de Sigüeiro, en Oroso, donde o espazo maker leva xa varios anos funcionando. Deseñaron un modelo de "robot bailarín", ao que este ano lle aprenderon a coreografía das Tanxugueiras





"Estes proxectos son unha riqueza para o alumnado, van preparados para os traballos do futuro nos que lles van a esixir este tipo de destrezas, aprender a programar...e unha riqueza para todos os que participan para todo o cole", asegura Tamara, a profe que asiste encantada á presentación dos seus alumnos. Afirma tamén que os rapaces "preferían estar co proxecto a sair ó recreo", algo que ratifican os pequenos enxeñeiros.

No IES de Valadares, en Vigo, os que suman forzas son os equipos de costura e o clube de manga para facer deseño de traxes inspirados nos comics xaponeses: o resultado chámase COSPLAY, "que ven de xuntar costume, disfraz, e play, xogar", explica un dos membros do equipo que acudiu, ó completo, perfectamente vestido para a ocasión.

En Galicia son 20 centros os que contan nestes momentos con espazos maker, pero o obxetivo da Xunta é que se amplíe a 220 o número de Polos Creativos, un paso adiante neste proxecto, no que se investiron 8 millóns de euros.

O presidente da Xunta, Núñez Feijóo, explicaba no acto de presentación que estes espazos estarán situados nos propios colexios e institutos, que exercerán como "epicentros da innovación educativa" co fin de que, a través de diferentes proxectos, os nenos accedan desde idades temperás a aspectos que forman parte da nosa realidade e que son imprescindibles para calquera profesión do futuro, como a robótica ou a intelixencia artificial.

“Estamos a falar de espazos abertos ás comunidades locais, no que haberá actividades que impliquen ao alumnado, profesorado, familias e ao conxunto da cidadanía da contorna”.





O Diario Oficial de Galicia publicará mañá a orde para que os centros poidan solicitar os seus Polos Creativos.

O xefe do executivo galego resaltou que á hora de seleccionar os centros, a Administración autonómica terá en conta a innovación didáctica e a calidade e viabilidade do proxecto, é dicir, que inclúa a presenza de profesorado de diferentes disciplinas e que fomente a participación da comunidade educativa, con actividades abertas á cidadanía. “E unha vez seleccionados, dotaráselles do mobiliario e do material preciso, tanto audiovisual como de electrónica e robótica, tecnolóxico ou de informática”.