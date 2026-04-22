Astorga y A Coruña unidas en la radio por el Camino de Santiago 

Son las 11 de la mañana de un lunes y ya a esa hora varios grupos de visitantes se agrupan ante la fachada del Palacio Gaudí de Astrorga, una joya arquitectónica del genial arquitecto catalán y que, junto a la imponente Catedral de Santa María, se convertirá en uno de los protagonistas en el centenario de su muerte que se conmemorará este próximo mes de junio.

Y que permitirá que este edifico ideado como palacio episcopal aunque nunca utilizado como tal, se una a otras obras de Antoni Gaudí como la Sagrada Familia de Barcelona, en esta conmemoración que reunirá en Astorga los días 24 y 25 de junio, coincidiendo con el cumpleaños del arquitecto catalán, distintos actos como una Misa en la capilla del propio Palacio Gaudí, el descubrimiento de una escultura y un concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León para conmemorar la efeméride.

Lo cuenta el director de este Palacio Gaudí, Víctor Murias, uno de los protagonistas del especial "Astorga y A Coruña, unidos por el Camino de Santiago" con el que descubrimos los muchas atractivos que atesora esta ciudad bimilenaria.

COPE Víctor Murias, Director del Palacio Gaudí Astorga

MUSEOS, ARQUEOLOGÍA Y GASTRONOMÍA

Una de las propuestas museísticas de la ciudad es, precisamente, el Museo Romano que exhibe los hallazgos arqueológicos que aún hoy en día se siguen realizando en este enclave de legiones romanas hace ahora más de 2.000 años y que dirige María Ángeles Sevillano, que reconoce que Astorga surge como núcleo de gestión de todo el distrito minero "que atrajo a la metrópoli, a Roma, por el oro que se escondía en el subsuelo de toda esta zona".

Arrancando con la historia de una ciudad que tuvo en su momento una relevante industria chocolatera, lo que es base del Museo del Chocolate que según la concejala responsable, Patricia Guerra, "permite hacernos una idea de todo su proceso de elaboración", desde el grano inicial hasta su evolución en los últimos tiempos cuando el chocolate está adquiriendo protagonismo más allá de sus formas tradicionales.

Una sorpresa la de esta relación de Astorga con el chocolate en una zona maragata donde la gastronomía lleva su apellido en forma de cocido, la gran estrella culinaria que atrae durante todo el año a los visitantes a pedanías como la de Castrillo de los Polvazares, que cuenta en la actualidad con 8 restaurantes como el de Juan Andrés Alonso, chef de Casa Juan Andrés y que no duda en asegurar que su pueblo "es uno de los más bonitos de España", para recomendar después que para disfrutar de un buen cocido maragato "hay que venir poco comido de antes".

Y que desvela que más allá de las tradiciones que aseguran que tomar la sopa al final que caracteriza a este cocido viene de la necesidad de las tropas francesas de salir corriendo a la batalla, su abuela le explicaba que esta singularidad se debe a que "antes todo se introducía en una olla de barro para llevar al campo y el motivo de que quedara el caldo para el final es que servía para mantener el resto de ingredientes, la carne, los garbanzos y la berza calientes".

COPE Cocido maragato en Casa Juan Andrés de Castrillo de Polvazares, en Astorga

Aunque en estas tierras leonesas hay otros dos productos que no pueden faltar en una mesa en la que se quiera presumir de gastronomía local, como son la cecina y las mantecadas. Dos productos que trascienden las fronteras de Astorga, su comarca y toda la provincia, al ser desde hace mucho tiempo dos de las compras obligadas para quienes, por un u otro motivo, hacían parada en Astorga.

Y que cuentan ambos productos con el sello de Indicación Geográfica Protegida por sus singulares características, uno como salazón "que no embutido" a base de carne de vaca, como afirma la técnico de la IGP Cecina de León, Raquel Factor, y la otra como dulce producto de repostería "que a base de harina, huevo, azúcar y mantequilla, lleva haciéndose con la misma fórmula desde hace 200 años", según la técnico de la IGP Mantecadas de Astorga, Maribel Estébanez.

COPE Maribel Estébanez y Raquel Factor, de las IGP Mantecada de Astorga y Cecina de León

Productos gastronómicos que la privilegiada situación geográfica de Astorga como punto de unión del Camino de Santiago Francés y de la Vía de la Plata y como puerta de acceso al Bierzo y a Galicia desde Madrid han permitido que se extendieran más allá de sus fronteras.

DOS PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD EN ASTORGA

Precisamente, ser unión de estas dos históricas vías de peregrinación y negocio han condicionado la historia de Astorga que ahora pretende ser también uno de los pocos lugares del mundo donde se pueda presumir de pertenecer al Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Que, si bien en el caso del Camino de Santiago ya está conseguido, se quiere ahora extender al Palacio Gaudí, tras la petición hecha por su Ayuntamiento para que se amplíe el reconocimiento de la obra del arquitecto catalán a otros puntos fuera de Cataluña.

Objetivo al que apunta el alcalde astorgano o maragato, José Luis Nieto, para quien la importancia del Camino de Santiago en la actualidad "se puede ver en una tarde noche cualquiera con un brasileiro o un australiano merendando juntos en cualquier pueblo de la maragatería", algo imposible si este fenómeno de peregrinación ya universal que desde el Ayuntamiento de Astorga se quiere cuidar y embellecer a su paso, por lo que se ha hecho una restauración a través del recorrido del Camino por Astorga y sus cuatro pueblos, realizados por artistas y trabajadores que han recuperado un puente medieval a la entrada de la localidad "porque creemos que es fundamental que cuando la gente llega haciendo el Camino de Santiago, se lo tiene que encontrar lo más acogedor posible".

COPE José Luis Nieto, alcalde de Astorga

Un motivo más para visitar esta ciudad bimilenaria, cruce de caminos y sede de singulares y exquisitos productos gastronómicos que, como asegura su regidor, "tenemos un poco de todo para pasar un fin de semana estupendo, tanto en Astorga como en toda la comarca de la Maragatería"

Por lo que la última apuesta ha sido la celebración de distintas ferias como la del Queso del 30 de abril al 3 de mayo, las del Vermut y la Ginebra en julio, al igual que la de Antigüedades, así como fiestas populares con la Fiesta de Astures y Romanos a finales de ese mismo mes, mientras se mantienen las patronales a finales de agosto o la celebración este año de la 28º Festival de Cine de Astorga.

Si quieres saber más sobre Astorga y sus atractivos turísticos puedes hacerlo en la página de Turismo de Astorga y si quieres escuchar todo el especial Astorga y A Coruña, unidas por el Camino de Santiago aquí: