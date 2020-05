La Asociación Pura raza Cabalo Galego propone aplazar la prueba de la Ascensión al Apóstol

Dice el refrán: tres jueves hay en el año que brillan más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Jueves de la Ascensión.

Este jueves, 21 de mayo de 2020 es, desde luego, distinto. En Santiago se celebra la fiesta más de casa: la Ascensión. Aunque debido a la crisis del coronavirus no habrá festejos: ni feria en la Alameda, ni olor a pulpo, ni cabezudos o baile popular en la zona histórica compostelana, ni caballos en el Mercado de Amio.

Muchos sienten un vacío por no poder cumplir con todas las tradiciones picheleiras. Desde la Asociación Pura Raza Cabalo Galego lamentan no poder disfrutar de los caballos en esta ocasión. No obstante, su Presidente, Jacobo Pérez Paz, el "speaker" (la voz de la Ascensión) desde hace años, el que narra los concursos de caballos de Amio, propone que se traslade la celebración al mes de julio, siempre que el virus y el mando único lo permitan.

"Desde la asociación pura raza cabalo galego se propondrá al ayuntamiento de Santiago el cambio de fechas de celebración (si para entonces el mando único lo permite) de las competiciones equinas previstas para el día de la Ascensión, por los actos ganaderos a celebrar dentro de la programación de la Feria Caballar del Apóstol. En concreto serían las pruebas de morfología puntuables para la Copa Galicia de pura raza galega (PRG), los concursos morfológicos de caballos y yeguas percherones y bretones, dentro de su premio especial “Cabalo Santiagueiro” , las competiciones de andadura Galega en sus modalidades de Serrada (dos tiempos) y chapeada (cuatro tiempos) y la exhibición de doma de alta escuela".

Entienden que el amplio espacio del mercado de ganado de Santiago lo permite: "dado el amplio espacio de que dispone el mercado nacional de ganado de Santiago de Compostela, desde la asociación pura raza cabalo galego, se considera que sería factible poder celebrar alguna de esas pruebas manteniendo las distancias obligatorias entre los asistentes aprovechando la estructura exterior de los muelles de embarque del recinto ganadero y la explanada exterior en la que se establece la pista de competición".

También señalan que suspender la feria caballar de la Ascensión supone un grave deterioro económico para los cientos de operadores ecuestres de Galicia que se daban cita aquí, así como de todo el sector económico periférico que depende de ella.

JACOBO PÉREZ PAZ ESCRIBE UNA CARTA HOMENAJE A LA ASCENSIÓN DE 2020: "UNA ASCENSION SIN CABALLOS"

Pérez Paz es una de las personas que cumple con la tradición de la Ascensión y que vive este día con mucha ilusión. El coronavirus le ha arrebatado los festejos de este 2020 y por ello ha querido dejar por escrito sus sentimientos. Aquí el texto íntegro:

Difícil era imaginar, ni en la más impensable y fantástica de las terribles pesadillas, que Santiago de Compostela se vería inmersa en lo que estamos viviendo. Me refiero a la pandemia COVID 19, un hecho sin precedentes que nos obligó a “repensarnos” y reflexionar, sí o sí, sobre todos nuestros hábitos de vida. La vida cambió y nos cambió.

Santiago viviría hoy 21 de mayo, el día de la Ascensión. Sus fiestas más picheleiras. Su día grande, con la celebración de la tradicional feria caballar en el mercado de Amio. Una cita sociocultural, etnográfica, comercial y ganadera, en la que miles de Compostelanos, visitantes y foráneos, aprovechaban para revivir la ancestral y centenaria tradición de “ver os cabalos”, “come-lo pulpo” “e montar na noria”. Una tradición con tanto arraigo como abrazar al Apóstol en Su Santa Catedral. Hoy no será posible….

Pero detrás de la tradición y de la fiesta, quedará el hueco de la miseria económica a la que nos arrastra la vital situación. La feria no se celebrará, el medio millar de animales de trato no se mostrará, ni se ofertará ni se podrá negociar. Las pulpeiras no podrán humear al fondo del mercado nacional de ganados de Santiago de Compostela ni en la carballeira de Santa Susana ofreciéndonos sus mágicos sabores de nostalgia y mar. Los caballos no bailarán en los variopintos ejercicios de su doma, doma de gran arraigo en el certamen caballar aplaudida por los miles de espectadores y con la ilusión y para sorpresa de los niños. Los “fachendosos” caballos de pura raza gallega y su Copa Galicia no podrá lucir en el Gran Premio “Dragóns de Santiago”, máximo galardón instaurado por el ayuntamiento de Santiago de Compostela para dicho certamen ferial.

Los algodones de azúcar, el vino moscatel y las garrapiñadas en la entrada del paseo de los leones, no esperarán por nosotros en la tarde de paseo por la alameda de la tómbola, los caballitos, los coches de choque y los churros. No estarán.

Una Ascensión sin gaiteiros por las rúas ni cabezudos. Sin cohetes, sin calor abrumante o lluvias torrenciales…. Una Ascensión sin picheleiros en su fiesta de cabecera.

Para el que les escribe, será doblemente dolorosa. Por un lado, por la afectación del sector de ferias y mercados y por otro, por el valor sentimental. No sólo se pierde una fiesta, sino que se interrumpe una centenaria tradición. Y eso es muy grave.

Preocupa enormemente el olvido de todos los profesionales que vivimos de los certámenes feriales: operadores profesionales de ganado, empresas de espectáculos musicales, ecuestres, culturales y artísticos, sonorización, imprentas, montajes escenarios, carpas, pistas, trofeos, pulpeiras, operadores feriales,…etc. Miles de familias que sin alternativa quedan sin posibilidad de ingresos económicos, en algunos casos acogidos al famoso ERTE, que no ha sido cobrado desde el mes de marzo (en mi caso particular así es).

Hoy la Ascensión será recogimiento y paseo por la Alameda. Una Alameda sin noria, una Alameda sin ir y venir de juventud con plenitud de primavera y primeros besos en Santa Susana. Una primavera bajo el follaje de los centenarios y mudos carballos…pero será primavera.

Una primavera imparable que barrerá –Dios quiera- el doloroso y negro pasado de lo sufrido.

Animo a vivir la Ascensión en familia. Con sonrisa entre los tuyos. Con paseo y aplauso a nuestra eterna ciudad Compostela.

Son las fiestas más dolorosas, pero saldremos adelante y podremos recordar lo pasado y el pasado, desde lo más alto de la Noria viendo los caballos en la nueva Ascensión.

¡¡¡Viva Santiago!!!

¡¡¡Arriba Compostela!!!

Jacobo Pérez Paz

Pdte. Asociación Pura Raza Cabalo Galego