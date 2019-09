Así van las obras de la intermodal de Santiago

Vemos las obras cada vez que tomamos un tren o cuando circulamos por el vial Clara Campoamor y nos preguntamos cuándo van a terminar. Este lunes la conselleira de Infraestructuras nos ha dado alguna pista.

La nueva estación intermodal de Santiago va a estar lista a mediados del año que viene, incluida la pasarela peatonal que va a unir estación de trenes con estación de buses. La ejecución está a un 40% y el trabajo va a ser intenso los próximos meses.

La conselleira Ethel Vázquez visitó este lunes las actuaciones y anunciaba que "Santiago está preparando el XAcobeo 2021 y la llegada del AVE a Galicia. El alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, en la misma línea decía que espera que en septiembre de 2020 estén listas las estaciones y la pasarela peatonal que va a unir el Ensanche y Pontepedriña.

A @Xunta está preparando Santiago para o Xacobeo 2021 e a chegada do AVE a Galicia. A nova estación de autobuses intermodal está executada ao 40% e a pasarela peonil, que a conectará co tren e ao Ensanche e Pontepedriña, estará rematada a mediados do 2020 pic.twitter.com/DFbNPHj6vd