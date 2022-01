Así son los caramelos que saben a Pimientos de Padrón

Se anuncian como los únicos pimientos de Padrón que se pueden consumir sin problema fuera de temporada: se trata de caramelos con este sabor tan característico. Pero, ¿saben de verdad a pimientos? Sí. Así nos lo confirma su creadora, la persona que está detrás de este proyecto de "Doziños de Padrón".

Noa Vázquez nos cuenta que esta idea surgió "hace muchos años, por mi padre, que tenía la idea de hacer un producto que pudiese picar y no picar.... yo dándole vueltas a esa idea pensé en hacer un souvenir asequible, que no ocupe espacio, pensando en el mercado de los peregrinos, que puedan llevar en la mochila". Los caramelos son todos iguales, parecen pimientos y también hay sorpresa... pueden picar o no picar.

Se trata de una marca muy reciente, con solo tres semanas de recorrido, pero con muy buena acogida: "No paramos de recibir llamadas de tiendas que quieren tener el producto. El lanzamiento, ¡cómo no! tenía que ser en Padrón, pero estamos en Santiago, Coruña, Madrid, Zaragoza... Cáceres hace unos días... y espero que en breve pueda estar prácticamente por toda España".

Emprender es siempre una aventura, pero Vázquez reconoce que la respuesta y los mensajes de la gente invitan al optimismo, y es que están gustando, tanto los caramelos dulces como picantes.

¿Dónde se elaboran los "doziños"? Tras un análisis del mercado, su creadora tenía claro que el pimentón del pimiento de Padrón tenía que estar incluido en el sabor de los caramelos. "Contacté con un montón de fábricas de caramelos a nivel nacional... al final encontramos una que nos ha permitido conseguir el caramelo que queríamos, la producción es artesanal, con un molde especial... es todo como se hacían los caramelos de los inicios, por así decirlo".

LOS CARAMELOS QUE SABEN A PIMIENTO DE PADRÓN, EN MEDIA ESPAÑA

La producción acaba de arrancar y en sus tres primeras semanas de puesta en funcionamiento son 300 los kilos fabricados de estos curiosos caramelos. Con todo, su responsable entiende que se ampliará pronto la carga de trabajo debido al interés que están suscitando.

En estos momentos se pueden encontrar en muchos puntos de la comunidad gallega y fuera de ella, como en Zaragoza o Madrid.

La idea original es que los propios peregrinos puedan adquirirlos a lo largo de la ruta jacobea y que estén disponibles aunque no sea temporada de pimientos.

En cuanto a su precio: las latas se comercializan a 4 euros y medio, mientras que los botes a seis.

¿QUÉ OTROS PRODUCTOS HAY EN EL MERCADO CON SABOR A PIMIENTO DE PADRÓN?

El pimiento de Herbón es un producto muy codiciado y reconocido de la gastronomía gallega, está considerado el "oro verde"padronés. Estos caramelos han venido a engrosar la lista de productos que apuestan por la diversificación y conseguir el sabor tan característico de los pimientos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En la actualidad, podemos encontrar en el mercado otros productos que utilizan los pimientos de Padrón con denominación de origen como ingrediente, como es el caso del Vermú Petroni, que los utiliza como ingrediente en la maceración, o unas mermeladas con este sabor, tanto dulces como picantes.

Además, en la tienda online de la conocida marca "A Pementeira", encontramos una caja de bombones con este sabor y de nombre sugerente: "Pecados Picantes".