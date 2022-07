Así será el regreso a la normalidad en las Fiestas del Apóstol de Santiago

Tras dos años en los que, o bien no se han podido celebrar o se han hecho de forma muy limitada por mor de la pandemia, regresan las Fiestas del Apóstol a Santiago de Compostela con un amplio programa que llenará la ciudad durante diez días de actos tradicionales, conciertos, actuaciones de orquestas y, como no, espectáculos pirotécnicos.

Las fiestas comenzarán este próximo 21 de julio con el pregón a cargo del actor Tamar Novas, del que el concejal de Fiestas, Gonzalo Muiños, ha destacado "su carrera amplia e intensa, en la que ha ido combinando trabajos en el cine, televisión y también en el teatro y que lo han llevado a convertirse en uno de los actores de referencia del panorama nacional" así como un "picheleiro de nacimiento y de corazón", que lo hace mereccedor de subir el balcón del Pazo de Raxoi el próximo jueves 21 de julio para poder abrir las fiestas.









Tras el pregón, según ha explicado el propio Muiños, "tendremos por delante diez días de conciertos, cine al aire libre, circo, danza, espectáculos para los más pequeños y los ya clásicos cabezudos, Jornadas de folclore, torneo de la llave, el día del Traje Gallego, etc.", destacando la presencia de artistas de la categoría de New York Ska-Jazz Ensemble, Rocío Márquez y Bronquio, Caléxico, cuya contratación se cerraba 24 horas antes en una junta de gobierno local extraordinaria y urgente, Heredeiros da Crus que celebra su 30º aniversario, Jenny and the Mexicats, Garufa Big Band, Lana Chiva Cantiva, entre muchos otros.

Conciertos que tendrán ligar en los escenarios habituales de las plazas de la Quintana y el Obradoiro, a los que este año se suman el parque de Galeras con un ciclo de nueve conciertos "para todas las edades y gustos" por donde pasarán artistas como Rufus T. Firefly, Yoly Saa, Grande Amore o Bala, y la plaza de Mazarelos.

El concejal Gonzalo Muíños recordaba que "cómo todos los años, la música más tradicional también tendrá un enorme protagonismo en estas Fiestas" con citas musicales variadas y con la celebración del TRAD FEST. Y La Alameda será el escenario donde actúen distintan orquestas como Los Alkar, Zeltia y Tatoo.

TODAS LAS ACTIVIDADES GRATUITAS

La programación también recoge iniciativas para todo los gustos: el XLVI Concurso de Pesca Deportiva con motivo de la Fiesta del ESCALO, el Dron Festival GP Series 2022, la XXXIII concentración de coches antiguos o el concurso de traje de época. Además, entre el martes 26 y el domingo 31, el parque Eugenio Granell, acogerá una sesión doble diaria de cine al aire libre.

Y a todo ello se sumarán los espectáculos pirotécncos de los fuegos del apóstol y los fuegos pequeños, tanto las noches del 24 como del día 31 de julio, que, a la espera de más detalles, en el caso de los fuegos del apóstol, volverán a lanzarse desde cinco puntos distintos de la ciudad: Alameda, Parque de Eugenio Granell, Cidade da Cultura, As Cancelas y Parque de Carlomagno.

Las entradas a todas las actividades programadas serán gratuitas, haberá dos puntos Lila que se instalarán en el parque de Galeras y en la propia Alameda, y grandes y pequeños podrán disfrutar de las atracciones en la Alameda desde el sábado 16 hasta el domingo 31 de julio. habiliutándose un horario inclusivo sin ruidos los días 23, 27 y 30 de julio en horario de 17 a 19 horas.

Consulta todo el programa de las Fiestas del Apóstol 2022 aquí: