Así es A Santa, la escultura estrella de la nueva exposición de la Ciudad de la Cultura

Va cogiendo forma la nueva exposición que podremos disfrutar en la Ciudad de la Cultura, en Santiago, a partir del próximo día 15 de noviembre. Se llama Galicia, Un Relato en el Mundo, y ayer llegaba al Museo del complejo una de las piezas más emblemáticas con las que van a contar. Se llama A Santa y es una escultura elaborada por Francisco Asorey en los años 20 del siglo pasado.

Fue en su día una imagen muy polémica porque representa a la mujer con unos cánones muy diferentes a los que se destilaban en la época. Incluso fue criticada por el escritor Ramón María del Valle-Inclán.

"Hoy es un día grande para la cultura gallega", celebraba estas últimas horas el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, tras participar en la recepción de la pieza. A Santa ha estado siempre en Montevideo, en Uruguay, y es la primera vez que sale para participar en una exposición.

Hoxe é un día grande para a cultura galega. A 'Santa' de Asorey regresou a #Galicia tras case 70 anos no #Uruguai. Esta emblemática peza, símbolo da muller labrega galega, formará parte de 'Galicia, un relato no mundo', a primeira gran exposición do #Xacobeo21 pic.twitter.com/XGUTXDb8Cu