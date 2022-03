Así quedó el coche de una vecina de Boiro (A Coruña) tras la acción de los cacos

¿Te imaginas salir de tu casa una mañana para ir a trabajar, como cualquier otro día, y encontrarte tu coche sin las cuatro ruedas y subido sobre bloques de cemento?

Pues es lo que le ocurrió este sábado a Mayte Fernández Raviña, vecina de loa localidad coruñesa de Boiro cuando, a eso de las 7.30, llegó hasta el lugar donde el día anterior había dejado estacionado su turismo, muy cerca de su casa en una zona próxima al Centro Social de la parroquia de Abanqueiro.

"No daba crédito a lo que veía, pensaba que estaba soñando", nos cuenta Mayte, aún conmocionada por este robo cometido por lo que se supone son varios ladrones que, de madrugada, se llevaron las cuatro ruedas y las llantas de su Peugeot 207, dejando tan solo los tornillos en el suelo.

"Estaba en shock, no me creía lo que me había pasado y sólo pensaba en que iban a empezar a llegar los clientes y me tenía que ir a abrir el negocio", asegura esta vecina de Boiro aunque natural de Santiago y que trabaja en una cafetería de la localidad vecina de A Pobra do Caramiñal que le tocaba abrir a las 8 de la mañana del sábado.









"A PARTIR DE AHORA, EL COCHE EN EL GARAJE"

Los ladrones se llevaron las cuatro ruedas que acababa de cambiar hace escasamente dos meses "y que me costaron unos 200 euros", aunque "lo peor son las llantas", por lo que el estropicio causado por los ladrones es, si cabe aún mayor, aunque afortunadamente, nos cuenta Mayte, "el seguro se ha hecho cargo de todo".

Eso sí, queda la sensación de inseguridad de los vecinos de esta parroquia costera de Abanqueiro, en Boiro, que ven cómo los cacos actuaron sin parecer demasiado agobiados por ser descubiertos "en una zona iluminada y rodeada de casas".

Una zona por donde habitualmente se mueven los furtivos que acuden a esquilmar los recursos marisqueros en las playas del entorno "aunque en este caso no parece que sea cosa suya, sino de ladrones que se dedican a la chatarra", según le comentaron a Mayte en la Comandancia de la Guardia Civil cuando interpuso la denuncia.

Y es que los ladrones tabién intentaron robar las ruedas de otro coche, "propiedad de una prima de mi pareja" que había aparcado en las inmediaciones, aunque en este caso parece que los tornillos antirrobo dificultaron la tarea de los ladrones.

Tras el primer disgusto, Mayte interpuso una denuncia ante la Guardia Civil de Boiro que lleva ahora las investigaciones, mientras que se felicita proque los cacos se contentaran con las ruedas de su coche y no accedieran al interior, rompiendo una ventanilla o reventando la cerradura, lo que podría haberle causado un mayor perjuicio "y más porque guardaba en la guantera una cantidad de dinero que siempre llevo por si acaso, y una cajita con joyas de oro".

Preguntada por lo que va a hacer a partir de ahora cuando tenga que aparcar su coche, contesta rotundamente que "lo voy a meter en el garaje".

Lo que podría evitar tener que pasar por el mal trago que está teniendo todos estos días en los que agradece la ayuda de sus allegados, compañeros de trabajo y de su jeje "que me ha dado unos días libres para poder hacerme cargo de todo".

Que no es solo el robo de las ruedas, porque el mismo sábado "y ya cuando estaba trabajando en la cafetería me llamó mi pareja para decirme que su madre se había puesto mala y poco después me llamó para decirme que se había muerto", por lo que no duda en calificar esa jornada como "un día muy negro en el que vino todo junto".