Así es el nuevo timo sobre la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus

Los estafadores no descansan y debemos estar cada vez más alerta. A las denuncias por los engaños que utilizan la identidad de los bancos para entrar en las cuentas privadas y sustraer dinero se suma ahora otra modalidad de delito en el que los cacos dicen hablar en nombre del ministerio de Sanidad.

Algunos usuarios de whatsapp alertan estos días a través de esa red social del intento de estafa. Han recibido un mensaje que dice ser del ministerio de Salud y les piden una clave que han recibido en el teléfono móvil.

"Tenían todos mis datos: mail dirección, teléfono, etc. Después me piden que les dé un cógido que me han mandado por SMS. Les digo que no se lo voy a dar y cortan", explica esa comunicación que pide precaución a quienes puedan recibirla. "Acaban de llamarse supuestamente del Ministerio de Salud para la tercera dosis de refuerzo".

La intención sería la de hackear el teléfono de la víctima y así poder acceder a datos privados para cometer los delitos.





El timo que utiliza la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus





Más de 100 ciberestafas en Galicia

La Unión de Consumidores de Galicia está realizando reuniones estos días con víctimas de las estafas de este tipo para organizarlas e intentar que puedan recuperar el dinero.

Según los cálculos de esa asociación alrededor de un centenar de gallegos han caído en las redes de ese tipo de grupos. Las cantidades sustraídas van entre los 9.000 y los 17.000 euros, pero se han dado casos incluso de robo de más de 160.000 euros.

Ese dinero es ingresado en cuentas en el extranjero (en Lituania, por ejemplo) y el camino para recuperarlo es normalmente muy difícil.

Los expertos en ciberseguridad recomiendan no dar nunca por teléfono datos privados ni claves que recibamos en el teléfono móvil si no queremos llevarnos una desagradable sorpresa.