Así é o novo espazo artístico do bosque de Galicia, na Cidade da Cultura

A Xunta de Galicia amplía os atractivos do Bosque de Galicia como espazo de lecer e cultura coa inauguración de O prisma dos sentidos, intervención artística realizada polo escultor Acisclo Manzano. Concibida como un lugar de recollemento e meditación e espiritual, a obra evoca as formas dunha capela contemporánea erixida na contorna do monte Gaiás.

O conselleiro de Cultura, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, subliñou o vencello que esta nova peza do recoñecido artista ourensán ten co Camiño de Santiago. Situada na ladeira do monte Gaiás que decorre paralela á Vía da Prata, O prisma dos sentidos inspírase nos santuarios e pequenos refuxios empregados polos peregrinos no seu camiñar.

Pola súa localización e integración na contorna natural, a obra ofrece ademais un punto de vista privilexiado das torres da Catedral de Santiago e da paisaxe compostelá. As súas paredes, perforadas con rostros, ondas e estrelas, permiten que a luz, o vento e a auga da choiva se filtren formando xogos evocadores e multisensoriais.

Román Rodríguez inaugurou hoxe a instalación artística xunto con Acisclo Manzano e a directora-xerente da Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez. O escultor ourensán aclarou que esta capela non se identifica con ningunha deidade ou culto particular, aínda que entre as figuras hai algunha chiscadela á mitoloxía do Camiño, como a lousa que recrea a tumba dun suposto peregrino que finou nese mesmo lugar ao contemplar as torres da Catedral.

Realizado en formigón

Esta obra escultórica de gran formato, realizada en formigón, engádese a outras intervencións artísticas de temática xacobea realizadas nos espazos verdes da Cidade da Cultura por creadores como Manolo Paz —Espellos—, Francisco Leiro —Zapatos no Camiño—, Clara Montoya —Constelacións II, coñecida tamén como “o banco do peregrino”—, ou Alicia Framis —Deixa aquí os teus medos—. Xuntas, constitúen un itinerario artístico que fai medrar o valor cultural das corenta hectáreas verdes do Gaiás.

Acisclo Manzano Acisclo Manzano (Ourense, 1940) é un dos grandes representantes da escultura do noso tempo. Iniciou a súa formación na Escola de Formación Profesional e na Escola de Artes e Oficios de Ourense, continuando máis tarde a súa aprendizaxe en Santiago de Compostela, con Francisco Asorey e José Liste. Xa desde as súas primeiras encargas, cristos e figuras relixiosas en madeira, amosa unha clara tendencia á innovación formal.

Formou parte do grupo inicial de O Volter e tamén de Sete artistas galegos, e durante 60 anos expuxo a súa obra en Galicia e noutros puntos de España.