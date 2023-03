Así es la "mascota" no oficial de la Universidad de Santiago

"¿Carolina? yo la llamo Michi, allí la ves", esto nos indica una joven que pasea por la zona del campus, detrás de la biblioteca Concepción Arenal.

COPE Santiago se va a la búsqueda de una gata que se ha convertido en la más famosa del lugar. En el rato que echamos allí no la vemos, pero sí apreciamos la presencia de su comedero. Escuchamos cómo un grupo la llama y silba, pero no aparece. Suponemos que estar en el foco mediático no será lo suyo, prefiere solo las caricias del alumnado en un plano discreto.

"Yo no le he puesto nombre. Es muy linda, negra y blanca y con un montón de pelo. Se pone siempre en la verja para que la gente la acaricie", nos confiesa una estudiante con la que hablamos de la gata. Su compañera de estudios nos dice que se la conoce como "la gata de la Conchi": "Normalmente, por las mañanas y en época de exámenes, cuando tenemos que hacer cola para entrar en la biblioteca a las 8.30 de la mañana ya está ella allí para recibir sus caricias".

Otra alumna nos indica que hay quien le deja agua y comida y que llama la atención que aparezca en internet: "es como la mascota de la universidad, la verdad". Otro joven nos confiesa que él no la ha acariciado, pero la conoce bien.

¿Dónde encontrarla? Justo detrás de la biblioteca Concepción Arenal. Su ubicación aparece, incluso, como punto de interés en Google Maps.





Desde la USC nos cuentan que la gata no es "propiedad" de la Universidad, suyos son los inmuebles. Parece que hay más animalillos que se han acercado a la zona animados por los cuidados de los jóvenes, pero Carolina nunca falla y se ha ganado el corazón de los estudiantes.

Entre los comentarios en redes sociales: "Carolina é a razón pola que me levanto para ir a Conchi todas as mañás", indica una persona.

Otros abren el debate sobre el nombre: Tequila, jefa, Señora Fu o cuscús aparecen como alternativas. Aunque hay más posibilidades: "para nós sempre será Roberta!", escriben otros jóvenes en sus comentarios en Instagram.

Hay quien la recuerda desde que llegó a la carrera "hace 4 años". Está claro que la gata se ha licenciado cum laude en mimos y tiernos ronroneos y es la compañera perfecta para la comunidad.