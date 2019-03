Así se ve el incendio de Rianxo desde el espacio

El incendio de Rianxo y Dodro ha arrasado unas 900 hectáreas en poco más de 24 horas y es uno de los más devastadores de Galicia de los últimos años.

La intensa humareda que desprendió el fuego se pudo ver de modo claro desde el espacio, y así lo demuestra la imagen que ha colgado en sus redes sociales Copernicus, el programa para la Observación de la Tierra de la Unión Europea.

Early start for the fire season?

Three large forest fires in northern Portugal and #Galicia, as seen by #Sentinel3 ������ yesterday pic.twitter.com/NYEuk7G0pE