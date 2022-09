Así explican los jugadores del Obradoiro la elección de sus dorsales

No son únicamente números. Los dorsales que acompañarán a los jugadores del Obradoiro durante toda la temporada en muchos casos están meditados o tienen un componente sentimental para los hombres de Moncho Fernández. Desde el 5 que ha llevado Zurbriggen desde su más tierna infancia, al 23 de Michael Jordan elegido por Philip Scrubb, pasando por el 32 de Rubén Guerrero por ser el número favorito de su hermano, o el 93 de Álex Suárez para conmemorar su año de nacimiento. A continuación, todos los jugadores repasan sus elecciones y dan sus motivos:

1 – Scrubb: “Casi siempre escojo el 11, pero la temporada pasada lo tenía un compañero y me decanté por el 1. En esta decidí mantenerlo”.

2 – Bender: “Cuando llegué, el dorsal 3 ya lo había escogido Marcus. Así que me decidí por el 2”.

3 – Paige:“Mis números favoritos son el 15 y el 5. El primero no pude escogerlo al estar retirado en honor a Oriol Junyent y el segundo porque ya lo tenía Fer. Siempre me gustó también el 3 porque algunos de mis jugadores favoritos en la infancia, como Allen Iverson, usaba ese número.

5 – Zurbriggen: “El número 5 ha estado conmigo desde las categorías formativas hasta el debut como profesional. Cuando llegué el año pasado al Obra y vi que estaba libre, no tuve dudas. Espero que me acompañe toda mi carrera deportiva”.

9 – Westermann: “He jugado con el 9 desde niño, prácticamente en todas partes. Excepto con la selección, por Tony Parker, y en el Barça, que llevé el 2”.

11 – Blazevic: “En mi caso, mi número favorito es el 1, pero ya lo llevaba Thomas. Por eso escogí el 11”.

23 – P. Scrubb: “En la universidad solo me dieron tres opciones de dorsal y escogí el 23 porque Michael Jordan era mi jugador favorito de la infancia. Uso este dorsal desde aquel momento”.

24 – Walker: “Toda mi vida he llevado el 23 y en la Universidad el 4. Al llegar al Obra no pude coger ninguno (el primero lo tiene Phil y el segundo está retirado por Bernard Hopkins) y decidí hacer una especie de combinación entre ambos, de ahí el 24. Además, también me gusta Kobe Bryant, así que pensé que sería una buena opción llevarlo”.

32 – Guerrero: “Llevo el 32 porque es el número favorito de mi hermano”.

33 – Muñoz: “Casi siempre jugué con el 6 o el 33. Mi primer año en el Obra jugué con el 33, luego el 2, y la temporada pasada volví al 33. Este año simplemente decidí mantenerlo”.

93 – Suárez: “El 93 es mi año de nacimiento, que comparto con mi novia. Además, también es el año que comparto con todos mis amigos de Menorca con los que empecé a jugar a basket de pequeño”.

00 – Vicedo: “Casi siempre llevé el 9, pero quise cambiar y fueron mi novia y mi suegro los que me ayudaron en la decisión y finalmente me quedé el 00”.