Nuevo caso de delito cometido a través de internet. Un hombre de A Coruña sido extorsionado ese miércoles en un correo electrónico. Un desconocido le pide 2.000 dólares en bitcoin a cambio de no desvelar un video íntimo que supuestamente ha conseguido accediendo a la cámara web de la víctima.

Los hechos han sido puestos en conocimiento de la Policía, que está investigando más delitos de ese tipo en toda España. En el caso que se ha registrado en Galicia los estafadores le dan un día a su víctima para que ingrese el dinero bajo amenaza de difundir el video entre sus contactos de facebook o correo electrónico.

El email está redactado en inglés y aporta la contraseña del correo electrónico de la víctima.

"Parece que, ........., es tu contraseña. Necesito su atención al 100% para las próximas 24 horas, o sin duda me aseguraré de que viva de la vergüenza por el resto de su vida. Oye, no me conoces personalmente. Pero sé todo lo que te concierne. Su lista de contactos de Facebook, contactos de teléfonos móviles junto con toda la actividad en línea en su computadora de los 192 días anteriores. Lo que incluye, su video de placer propio, que me lleva al motivo principal por el que le escribo este correo electrónico. Bueno, la última vez que fuiste a los sitios web pornográficos, mi spyware terminó siendo activado en tu PC, lo que terminó guardando un hermoso video clip de tu acto de masturbación activando tu cámara web. (tienes un gusto realmente extraño por cierto jajaja) Tengo la grabación completa. En el caso de que piense que estoy jugando, simplemente responda la prueba y enviaré la grabación en particular al azar a 6 personas que reconozca. Puede terminar siendo sus amigos, compañeros de trabajo, jefe, padres (¡No lo sé! Mi programa de software seleccionará al azar los contactos). ¿Serías capaz de mirar a los ojos de alguien otra vez después de eso? Lo cuestiono ... Pero, no necesita ser ese camino. Voy a hacerle una oferta única, no negociable. Compre $ 2000 en bitcoin y envíelos a la siguiente dirección: bc1 *** q6c87qzhzq297v3az3yrlt9y50q8g98m68tnzjv (Si no entiende cómo, busque en línea cómo adquirir bitcoin. No pierda mi valioso tiempo) Si envía esta 'donación' (¿lo llamamos así?). Justo después de eso, desapareceré y en ningún caso volveré a contactarlo. Me desharé de todo lo que tengo sobre ti. Es muy posible que continúe viviendo su estilo de vida cotidiano sin preocupaciones. Tienes 1 día para hacerlo. Su tiempo comienza tan pronto como revisa este correo electrónico. Tengo un código de programa único que me informará tan pronto como lea este correo electrónico, por lo tanto, no intente jugar de manera inteligente".