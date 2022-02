Así canta a Panorama ás Torres de Compostela

A Praza do Obradoiro, punto de chegada de tódolos Camiños a Santiago, foi o escenario onde se presentou este venres o videoclip do tema Torres de Compostela, adaptado e interpretado pola famosa Orquestra Panorama ao abeiro do Fondo de Proxectos Culturais Xacobeo.

A canción, composta precisamente para publicitar o Xacobeo 99, pretende ser un documento promocional de Galicia e do Camiño de Santiago ao tempo que fai unha homenaxe a todos os peregrinos que cada ano chegan ata Compostela atraídos pola grandeza dunha experiencia única.

A presentación, na que participou o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia, Valentín García, comezou cunha visita á praza do Obradoiro onde o representante da Consellería de Cultura, Educación e Universidade estivo acompañado de Lito Garrido, director da orquestra; Álvaro Lodeiro, director de Deza Music S.L, e os vocalistas Fátima Pego, Mario Álvarez e Cibrán Insua.

O Secretario Xeral de Política Lingüística e membros da Panorama aos pés da Catedral de Santiago









A continuación, celebrouse un acto no que Valentín García valorou que “unha das orquestras máis importantes deste país de orquestras que é Galicia presente un tema que reúne dous valores fundamentais para o seu público e para toda a sociedade galega: o Camiño de Santiago e a lingua de noso”.

TORRES DE COMPOSTELA

Segundo informa a Xunta de Galicia, a elección do tema musical non foi casual, pois as torres da Catedral de Santiago teñen un significado especial na experiencia xacobea, xa que representan o destino do Camiño, a guía de milleiros de peregrinos que, cando chegan ao Monte do Gozo, teñen o seu primeiro contacto visual coas torres da Catedral, o destino da súa peregrinación.

Ao longo do Camiño os peregrinos descobren os numerosos tesouros da nosa terra. Así, contemplan paisaxes sen igual, contrastes entre interior e costa, montes e vales, ríos e fontes.

Tesouros propios do noso patrimonio dos que a orquestra Panorama quixo deixar constancia neste vídeo promocional gravado en lugares como a praza do Obradoiro, o Monte do Gozo, o Pazo da Toxeiriña ou O Grove. O vídeoclip está dispoñible no Portal da Lingua Galega e na canle de YouTube da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

E tamén podes disfrutalo aquí:

