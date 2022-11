Un artista convertirá en escultura el árbol caído en San Lourenzo este lunes

En COPE Santiago hemos bautizado a José Manuel López Toirán como "el artista de los carballos". No le hemos pedido permiso, pero teniendo en cuenta el cariño con el que habla de los árboles que llegan a su taller seguro que ese nombre no le desagrada. De hecho, trabaja con carballos, sobre todo, pero también con castaños.

Su profesión no está vinculada al mundo del arte. López Toirán trabaja en el mundo inmobiliario y vive a caballo entre Cacheiras y Málaga, donde tiene una oficina y ha podido, además, exponer sus obras escultóricas. La pasión por el arte le viene de pequeño, cuando creaba figuras con plastilina y llenaba el despacho de sus profesores de dibujos, aunque reconoce que "el arte es muy subjetivo" y que nunca se formó en esta rama.

José Manuel nació en Silleda (Lugo), pero desde hace unos años estableció su residencia en Cacheiras (en el concello de Teo, al lado de Santiago). En este lugar tiene un taller con unas 200 piezas, pero el groso de su obra está en la ciudad andaluza de Málaga, donde tiene más de 450 figuras. De hecho, allí ha logrado exponer varias veces: "(En Galicia) lo intenté, pero ya me di por vencido. Nadie es profeta en su tierra, pero en Málaga hago exposiciones ya de un nivel importante, me tratan muy bien y me hace ilusión"

¿QUÉ NUEVA VIDA LE ESPERA AL CARBALLO DE SAN LOURENZO?

En una entrevista en nuestros micrófonos, este artista de los árboles nos habla de su filosofía de trabajo: él trabaja con maderistas que le aportan árboles caídos, muertos y los "que son muy retorcidos, que no quieren ni para fuego".

López Toirán no ha podido exponer su obra hasta el momento en Galicia

Toirán nos confiesa que le apena que un carballo acabe convertido en leña y arda en chimeneas.

¿En qué se convertirá el carballo caído el lunes en San Lourenzo? De momento, nos dice, no lo sabe. Agradece la colaboración al Concello de Santiago para que el árbol vuelva a tener vida, aunque sea otra: "la escultura persiste en la pieza. No prediseño nada, en función de la pieza diseño la escultura. Cuando venga a mi taller, la limpiaré y veré lo que puedo hacer con ella".

La obra de López Toirán es muy colorida

¿Veremos el carballo de San Lourenzo expuesto en Santiago? Ojalá haya esa posibilidad.

