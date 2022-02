Arrecende a Entroido na Praza de Abastos de Santiago (e arredores)

Con este inverno frío que levamos...poucos serán os que a estas alturas non lle teñan botado ó corpo un bo cocido. Pero o Entroido é, sen dúbida, un momento no que este prato triunfa prácticamente en todos os fogares.

Nótano na Praza de Abastos de Santiago: Laura, terceira xeración de carniceiros, asegura que "xa se vende moito salgado, curado, chourizos... nótase que a xente ten ganas de volver a xuntarse, e que mellor que o Entroido e cun bo cocido!" Depende dos gustos de cada quen, pero ela recomenda "botarlle un pouco de todo, e así, sempre acertas", asegura.

"UNHA BOA OLA COMO A DAS AVOAS"

Rosa é unha das incondicionais da praza, onde se aprovisiona para facer un "cocido como Dios manda": con "cacheira, lacón, costela, ósos de lombelo, panceta, chourizos, rabo, orella..." Asegura que fai cocido "para poucos, só para dez", iso sí, "unha boa ola como a das avoas de antes". Non hai problema porque sobre, porque xa se sabe que "os galegos somos de moita fartura, e así queda a comida feita despois"

Na casa de Alejandro tampouco hai problema porque sobre...principalmente "a sopa do cocido, é o que máis me gusta e canto máis mellor... e podo tomala hoxe, mañá e pasado", asegura. El xa fixo cocido a semana pasada, así que estes días de Entroido igual cambia de menú: deixámolo negociando co carniceiro.

Manuel é outro fan incondicional da gastronomía de Entroido: el non conciña, pero é dos que ven facer "os mandados" á praza e logo disfruta do que se prepara na casa. Cóntame cos ollos brillantes que na aldea, na Estrada, fan por estas datas "unha filloada con toda a familia, filloas á pedra. Antes quentabámolas con leña... agora con gas, que se regula mellor" Asegura que é a súa irmá a que prepara o almoado, pero nótase que el leva anos atento á receita (ademáis da degustación) "si é no día, hai que preparar a mistura moi cedo, senón, a última hora do día anterior, porque a fariña ten que abrir, para non pegar na pedra". Este ano quedaron para a filloada o sábado de Entroido " o domingo tocará cocido casi seguro, cos grelos da veciña...e o resto, de aquí, da praza".





CONSELLOS DOS ESPECIALISTAS EN "MARISCO DE ENTROIDO"

Pilar ten o seu posto de froitas, verduras e hortalizas á beira do murallón da Praza: ela nota tamén que se achega o Entroido porque a demanda de grelos medrou nos últimos días. A cousa é que, coas xeadas que se rexistraron en xaneiro e o que levamos de febreiro, o produto escasea. Os seus "manoxos" veñen de Padrón e subiron algo de prezo: de 2 euros pasaron a 2,5. ¿Algún segredo para preparalos con xeito? Nada, "lavalos lavadiños, picalos e 15 minutos na auga de caldo".

Aí está a cousa... no que lle botemos antes á auga para o caldo: "o produto ten que ser de calidade", insiste Antonio, un dos carniceiros veteranos no mercado. Eles traen case todo da Fonsagrada "lacón afumado, panceta, codillo afumado, unha costela carnudiña de porco de castañas"

Asegura que "o punto de desalgado é moi importante", e isto depende, claro, do tamaño da peza. "Un lacón cortado, de tres ou catro centímetros, leva 24 horas, unha peza enteira, igual tres días e cambiándolle a auga cada 12 horas". E hai que saber "collerle o punto moi ben, porque si está desalgado de máis , tampouco se come". El recomenda que, para máis seguridade, quen non controle ben a cousa, leve a carne troceada.

Pero para máis seguridade (ou para quen non queira complicarse a vida) no posto de Laura póñenolo máis doado: "temos tanto o lacón como a panceta no punto de sal, que se pode preparar no momento". Xa hai un tempo que dispoñen deste servizo, que seica "está tendo moito éxito para cando alguén ou non acordou planear a comida ou apetece un pouco de cocido con un pouco de lacón e de panceta".

A carne do posto de Laura ven de Bandeira: "nós seleccionamos os animais e logo temos un obrador propio para elaborar todo... salgar, curar, secar... así garantizamos que o cocido estea espectacular!" afirma.

¿Canto dura o proceso dende que se escolle o porco ata que o temos no prato de cocido? Pois depende: "o que é só salgado, con 15 días ou tres semanas xa pode estar na tenda, o curado... entre todo o proceso, dous meses máis ou menos, pero o xamón pode levar un ano ou dous". Laura fala con coñecemento do tratamento da carne, no mostrador en na mesa: "eu son de cocido, todo o ano, que é comida quentiña e co tempo que temos aquí, sempre acompaña" Queda dito.





A Plaza de Abastos ven de poñer en marcha unha campaña co lema "Bótalle sal ó Entroido", para premiar con vales de compra á clientela que emprega o servizo a domicilio ou participa en varias actividades a través das redes sociais.