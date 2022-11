Arrancan las obras para arreglar "definitivamente" el cruce de Montero Ríos y Xeneral Pardiñas (Santiago)

Viernes de estreno de nuevas obras en el Ensanche Compostelano: desde mediodía está cortado al tráfico el cruce entre Xeneral Pardiñas y Montero Ríos. En 2017 se dio por concluida la humanización de esta zona, pero en adoquinado en un cruce por el que pasan constantemente autobuses, coches y algún que otro camión de reparto se reveló desde el principio como una mala solución. Las roturas de piedras han sido constantes, los tropezones de los peatones también, así que el concello ha decidido acometer la reparación definitiva, sustiyendo la zona de piedras por hormigón.

Hablamos con el concelleiro de Obras Javier Fernández en Cope Santiago: confía en que esta vez, sí sea la "definitiva". Los arreglos anteriores se hicieron mientras la obra, que viene de la legislatura anterior, estaba en garantía: ahora ya le tocaría rascarse el bolsillo al ayuntamiento, pero todo dependerá de lo que se encuentren al levantar las piedras: "en este caso creemos que puede ser, y se va a estudiar... cuál es el problema real. Y puede que lo tenga que asumir el propio contratista", dice Fernández. Los trabajos están presupuestados como obra menor, en unos 50.000 euros.

Por cierto: Fernández asegura que la solución con hormigón no significa que se vaya a repetir lo ocurrido en Quiroga Palacios, donde las placas mal asentadas generaron al principio mucho ruido al paso de los coches: "allí fue una intervención totalmente diferente, al ser sobre asfalto, quedó un poco levantado y hubo que meter una espuma. Aquí no hay asfaltado debajo, así que no va a haber ningún problema".

VECINOS Y TRANSPORTISTAS, ATRAPADOS SIN PREVIO AVISO

El corte de tráfico en el cruce va a suponer cambios en el recorrido de varias líneas del transporte urbano a su paso por el Ensanche y la supresión de una de las paradas de Xeneral Pardiñas hasta que se normalice la circulación. Además, el acceso para los garajes de las viviendas o el paso de vehículos de reparto tendrá que hacerse atendiendo a algunas modificaciones que afectan tanto a Xeneral Pardiñas y Montero Ríos como a otras vías colindantes, como Carreira do Conde. Toda la información está recogida en la web municipal

"Es la segunda vez que lo arreglan, ya dices...que lo arreglen bien de una vez"

No hubo aviso ni en negocios ni en portales... así que el cierre de la calle pilló por sorpresa a vecinos y comerciantes esta mañana. Marga vive en Montero Ríos y mientras veía a los operarios colocar las vallas avisaba a sus hijas por teléfono de por dónde tenían que volver a casa hoy con el coche: "yo tengo un garaje que estamos acostumbrados a subir en dirección plaza de Galicia... a ver si no se fastidia el coche!". Pero reconoce que el arreglo "hacía mucha falta, porque esto con los adoquines quedó hecho una pena... para un lado y para otro..."

Arturo se encuentra con el inicio de las obras volviendo a casa de pasear a los perros: vive en Montero Ríos y me dice que espera que de esta sí vaya, porque ya es "la segunda vez, a ver si de esta queda bien". Él también tendrá que acostumbrarse a que, durante unas semanas, su calle se convierta en vía de doble dirección para residentes y vehículos de reparto: "pero no es mucha molestia tampoco, aunque haya que andar marcha atrás... porque como solo hay un carril".

El que se quedó "atrapado" con el camión es Enrique: no tenía ni idea del corte previsto a partir de hoy y cuando los operarios empezaron a colocar las vallas lo pillaron en la zona de carga y descarga de Montero Ríos, junto al supermercado Gadis:"nos falta ahora un reparto aquí y el resto ya por fuera... ahora tenemos que ir marcha atrás, porque no había ninguna señal cuando subimos". Se ríe cuando le pregunto si es complicada la maniobra de descenso marcha atrás con su vehículo hasta el cruce con Alfredo Brañas: "no hay fallo... hay que ir con precaución, pero bien".

La que no está para risas es Isabel: "claro que hacía falta el arreglo", dice... pero lo que no tiene tan claro es la reordenación del tráfico que trae aparejada: "a min complícame moitísimo, porque aparco en Montero Ríos pero... teño que ir dar a volta á Plaza de Vigo para coller Rosalía de Castro! Sería moito máis fácil que nos deixasen baixar por diante do Carrefour, e non ter que ir ata alá abaixo!".

Los planes del concello pasan por que la semana que viene se "eche el hormigón, que tendrá que fraguar entre siete y diez días y a final de mes, abierto". Será entonces cuando se realizará el arreglo del cruce entre Xeneral Pardiñas y República del Salvador, "mucho más sencilla" en palabras del edil de Obras, Javier Fernández, porque en este caso la zona de preferencia peatonal, similar a la de Montero Ríos, será una placa de asfalto.