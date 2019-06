Arranca la "nueva selectividad" en Galicia

Los alumnos gallegos afrontan esta semana la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (ABAU), la "nueva selectividad". Casi 11.400 estudiantes están matriculados en esta convocatoria, que arranca hoy mismo.

Hoy nos pasábamos por uno de los centros que reciben a más aspirantes: la facultad de derecho de la USC.

Desde allí un montón de nervios, colas para entrar y repasos de última hora. El primer examen será Lengua Castellana y Literatura. Los alumnos que han hablado con nosotros esperan que caiga "el modernismo o la generación del 98". En Historia pondrían "Fernando VII o el neolítico". Algunos temen quedarse en blanco, pero en general nos confiesan que el bachiller no les ha ido mal. Un profesor de Lalín, que acompaña a unos 40 estudiantes de esa localidad nos asegura que es normal que estén nerviosos, pero les recomienda calma y "si no les da la nota para lo que quieren estudiar, pueden volver a intentarlo, no es a vida o muerte, no se acaba el mundo".

CONTROLES PARA EQUIDAD Y EVITAR FRAUDES

Desde la comisión organizadora han avanzado que se realizarán controles y escaneos aleatorios para garantizar la igualdad de oportunidades entre los estudiantes, coincidiendo con el debate político por las diferencias de dificultad de los exámenes entre comunidades autónomas.

Galicia celebrará sus pruebas entre el miércoles y el viernes y la Comisión Interuniversitaria de Galicia ha tomado medidas para llamar a la tranquilidad a los aspirantes, además de visibilizar los controles que se realizan para asegurar la equidad y evitar fraudes y trampas.

La CIUG hizo pública una circular remitida a centros e institutos para dar a conocer el dispositivo de seguridad durante los exámenes. A partir de la colaboración con la Escola de Enxeñaría Industrial de la Universidade de Vigo, se dispondrá de detectores de frecuencia en las aulas para que los delegados de las instituciones académicas realicen escaneos aleatorios. Es por ello que han insistido en que "no está permitido el acceso con teléfonos móviles, smartwatch o cualquier dispositivo electrónico" de transmisión o recepción de información.

"Si un miembro del Tribunal detecta a algún alumno copiando o no respetando estas instrucciones, después de su correcta identificación se le instará a salir del aula y tendrá una calificación de '0'. Además, la comisión organizadora de las pruebas determinará las posibles sanciones que se le aplicarán, que pueden implicar la anulación total de la ABAU", indica la circular.