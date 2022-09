Algo máis de medio cento de estudantes en cada unha das tres universidades galegas estrean este curso o grao de Intelixencia Artificial. Na de Santiago son concretamente cincuenta e seis os matriculados e prácticamente todos estaban esta mañá no salón de Actos da Escola Técnica Superior de Enxeñaría, onde tivo lugar a presentación. E varios, en primeira fila, como salientaba o coordinador da titulación, Alberto Bugarín, "poucas veces se ve isto... agardo que sexa unha proba da vosa iniciativa e a vosa curiosidade!" salientou.

Interese pero tamén incertidume había e moita entre o alumnado: Héctor, un rapaz de Bueu, recoñecía que esta non era a súa primera opción, pensaba en facer Matemáticas pero non lle deu a nota, sen embargo, logo de asistir á presentación "é mesmo máis interesante do que pensaba, pola carga social, o concepto da intelixencia artificial, máis que nas matemáticas, e iso esperta máis o meu interese ao respecto", asegura. Mencía ven tamén de rebote, no seu caso quería estudar Enxeñería Aeroespacial en Ourense, pero quedou fóra: "non sei moi ben de que se trata, pero ao ser rollo informática pero mesturado coas emocións humanas e todo... gustoume a idea e por probar, non perdemos nada".

Alba decidiu deixar Enxeñería Química e pasarse a Intelixencia Artificial: "ten moita relación con empresas, prácticas externas... gústanme as partes prácticas, iso gústame, estou con ganas". Igual que Roque, que ainda que é de Vigo e podería cursar alí tamén Intelixencia Artificial preferiu virse para Santiago "porque me comentaron que era mejor esta universidad, y la ciudad más centrada en el estudiante, y preferí venir aquí". Pedro, de Pontevedra, conta que sempre tivo claro que quería estudar esta titulación e despois da presentación desta mañá, ainda máis: "gústame que non sexa só a parte tecnolóxica, a parte social".





Audio





"NO MELLOR SITIO E NO MELLOR MOMENTO"

Cada unha das tres universidades galegas oferta Intelixencia Artificial pero co seu aquel: logo dos dous primeiros anos de asignaturas comúns, como álxebra, cálculo, estatística, programación... veñen as especializacións. A Universidade de Vigo enfoca os dous últimos cursos cara a Sistemas de Información Intelixente. Na da Coruña, miran cara a Sociedade e Empresa Intelixentes mentres na USC a especialización é cara a Tecnoloxías Intelixentes. Como salientaba o propio alumando co que falabamos, na universidade compostelana abordarán moitasmaterias do ámbito da neurociencia como psicoloxía cognitiva, tecnoloxías da linguaxe ou razoamento con incertidume entre outras moitas.

O reitor da USC, Antonio Lopez, salientaba o traballo "importante na elaboración da memoria e como cada Universidade adaptou o plan ás súas capacidades alí onde ten investigadores... logo cada unha vai xestionar os seus alumnos, pero por suposto hai todas as posibilidades de mobilidade entre unhas e outras".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Alberto Bugarín, coordinador da titulación, lembra case entre risas que por idade, Intelixencia Artificial está xa en tempo de xubilación "porque levamos falando dela dende hai máis de sesenta anos" Sen embargo, é agora cando "hai máis iniciativas públicas e privadas que fan prever que de xeito mais ou menos inmediato van a ser precisos profesionais de Intelixencia Artificiais moi importante, é o momento para formarse en profundidade, como é o caso dun grao", insiste.

Cubríronse todas as prazas ofertadas para arrancar e tampouco houbo sorpresa, esta menos agradable, canto á fenda de xénero: 39 rapaces matriculados fronte a 17 rapazas. Julia González, directora da Escola Técnica Superior de Enxeñaría da Usc, explicaba a Cope Santiago que "a media das Enxeñarías está no 30% de alumnado feminino, 70% masculino... En Química sube un pouco, pero na Escola estamos traballando para romper esa fenda e promocionar as titulacións STEM (ciencias, tecnoloxía e matemáticas, polas súas siglas en inglés) e máis rapazas se decidan a cursar os nosos graos".





2024, O CONGRESO EUROPEO DE INTELIXENCIA ARTIFICIAL VOLVERÁ A SANTIAGO

Esta primeira promoción de estudantes de Intelixencia Artificial terá oportunidade de disfrutar en dous anos dunha cita "cos mellores profesionais da IA en vivo e en directo, con máis de mil asistentes, eventos de todo tipo", en palabras do profesor Bugarín, porque Santiago acollerá a edición número 27 do Congreso Europeo de Intelixencia Artificial. Compostela tamén foi sede en 2020 deste evento, pero debido á pandemia, o alcance foi moito menor xa que se desenvolveu en formato virtual.