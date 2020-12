Arranca con lluvia de críticas la peatonalización de Mazarelos

Primeras horas de peatonazación en Mazarelos y varias rúas colindantes, sin grandes problemas según la Policía Local de Santiago. Los agentes desplazados a la zona tuvieron que advertir todavía a varios conductores de que con el arranque del mes de diciembre comenzaban los primeros cambios: "la gente aún va a tardar unos días en acostumbrarse", referían desde la Sala de Pantallas de la Policía Local a Cope Santiago.

Y es que a partir de las tres de la tarde, ya no se autoriza ni el paso ni la presencia de vehículos, en un intento de hacer la zona más segura y amable para los viandantes. Colectivos vecinales aprueban la medida, no así trabajadores y usuarios de la Plaza de Abastos: Marta Rey, gerente del Mercado, considera que la peatonalización de Mazarelos se ha decidido sin valorar las consecuencias que va a tener esta medida. En Cope Santiago, aseguró que tanto los placeros como la clientela está "totalmente en contra: el sábado, cuando salió publicada la noticia, ya había gente que nos preguntaba cuándo nos manifestábamos", asegura. Durante esta primera fase no les afectan los cambios: el problema llegará para ellos a partir de enero, cuando tampoco por la mañana puedan acceder ya a la zona los vehículos, salvo para carga y descarga en horario general. Por eso solicitan que la ORA se mantenga durante el tiempo que está abierto el mercado.

Audio

EL COLEGIO LOS REMEDIOS, "SIN ALTERNATIVA"

Otro colectivo directamente afectado es la comunidad educativa del colegio Los Remedios: con jornada partida en Primaria toda la semana y algún día también para el alumnado de Secundaria, reclaman que no se les deje sin ningún lugar donde parar el coche, pensando sobre todo en los más pequeños. "No estamos en contra de la peatonalización", asegura Isabel López, presidenta del Anpa, en Cope Santiago "pero no estamos de acuerdo en que no hubiese un proceso de diálogo, hay familias a las que de repente su día a día va a cambiar por completo"

Afirman que la alternativa que les dio el concello "la semana pasada" de plazas gratuitas en el Parking de Belvís no es suficiente, porque se trata de un "espacio pequeño, que se ofrece también al colegio de la Enseñanza y el Doña Emma", recuerda Mar Uzal, secretaria del Anpa, así que frecuentemente "está saturado". Y recuerda que si no encuentras sitio para aparcar alli, "acabas en la avenida de Lugo: ¿a qué hora llegamos entonces con los niños al colegio y los padres al trabajo?", se preguntan

Sánchez Bugallo: "probablemente tendremos que ralentizar los pasos de la peatonalización, podemos ser flexibles"

El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, pasaba también por los micrófonos de COPE Santiago: ante las críticas, aseguró que “todas as conveniencias nun saco non caben” y recordó que esta peatonalización se aprobó en pleno sin el apoyo del grupo socialista. En contra de lo que dicen desde el Anpa, sí cree que el parking de Belvís es una alternativa viable durante la semana para las familias del colegio de Los Remedios y los sábados, mayoritariamente para los usuarios de la plaza en el día más concurrido de mercado. En todo caso, admitió que es posible que no se aplique a rajatabla el calendario previsto para la peatonalización: "probablemente tendremos que ralentizar estos pasos, podemos ser flexibles".