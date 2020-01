Archivada la causa sobre financiación irregular del PSOE en Santiago

La justicia ha archivado la causa que pesaba contra Bernardino Rama, un histórico dirigente del PSOE en Santiago y varios empresarios de la ciudad (Imprenta Ibérica y Aquagest) por presunta financiación irregular del partido. Hasta ahí todo normal, no todo lo que llega a un juzgado tiene por qué acabar en condena, en cárcel o en inhabilitación.

La curiosidad de este caso está en que la instrucción de la jueza Pilar de Lara estaba parada desde hace más de cinco años. Algunos delitos prescribieron y la fiscalía le reprocha a la instructora el modo en que ha llevado este proceso, que es una pieza separada de la operación Pokémon. Es el propio fiscal quien reclama el sobreseimiento del proceso.

Lo peor de todo esto es que se ha tardado tanto en instruir que nunca sabremos si hubo o no delitos. Se archiva sin entrar en el fondo del asunto, y eso sí es preocupante.

MÁS CASOS SIMILARES

Es evidente que las dilaciones provocan indefensión a quien las padece, y una situación personal y profesional muy comprometida. Sólo hay que imaginarse lo que debe de ser estar cinco años con la sombra de la duda sobre la cabeza. En este país hemos visto como dimitían políticos por causas que aún no están juzgadas: Orozco, Besteiro, Fernando Blanco son sólo algunos ejemplos.

Si los juzgados de instrucción necesitan más medios tendrán que comunicarlo y ceder asuntos a otras instancias, pero no ir acumulando y declarando el secreto de las actuaciones en un proceso que parece que nuca tiene fin. Incorporar más causas y seguir inflando la operación para hacerla más y más ambiciosa.

Ojo, que no está en cuestión la buena voluntad del instructor, en abosluto. Abre causas porque cree que hay indicios, pero no parece de recibo querer abarcar tanto, porque ya se sabe lo que dice el refrán. Si apretamos poco se van escapando los imputados, y no con condenas o con absoluciones, sino con archivos. No queda en buen lugar la justicia.