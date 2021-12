Aprobadas las ayudas para 463 empresas de la hostelería y el turismo de Santiago

La Junta de Gobierno Local de Santiago ha aprobado este jueves en sesión extraordinaria las ayudas comprometidas con los sectores de la hostelería y el turismo de la ciudad para hacer frente a las pérdidas provocadas por la pandemia durante este año de 2021.

El importe total de estas ayudas asciende a 1.747.105 euros que se repartirá entre las 463 empresas beneficiadas y que han acreditado cumplir los requisitos fijados, ya que en total fueron 610 las solicitudes presentadas.

De ellas, 131 peticiones se han quedado fuera de estas ayudas, según explica el ejecutivo compostelano, por no subsanar correctamente el requerimiento de la documentación, no tener su sede de actividad en Santiago, estar inmersas en un procedimiento de reintegro o no cumplir con alguno de los requisitos; mientras que otras 16 solicitudes quedan en lista de espera al haberse agotado la totalidad del dinero presupuestado.

LA MITAD DE LOS BENEFICIADOS SON BARES Y CAFETERÍAS

Según informa el ejecutivo del Pazo de Raxoi, más de la mitad de los beneficiados, 235, son bares y cafeterías (50,7%), mientras que los restaurantes son 103 (22,25%), 24 hoteles y moteles (5,1%) y 19 agencias de viajes (4,1%).

El importe de las ayudas oscila entre los 2.500 euros para quienes acreditaran una bajada de facturación de entre el 20 y el 30%, 3.000 euros para una bajada entre el 30 y el 60%, y de 4.000 euros para quienes sufrieran un descenso en su facturación superior al 60%.

Las ayudas alcanzan los 5.000 euros para los solicitantes titulares de salas de baile, discotecas y similares, independientemente de su facturación, que se podían incrementar hasta en 3.000 euros en caso de tener más centros de actividad.