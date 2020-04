El Apóstol, "a la espera": El contrato de los fuegos está paralizado

El coronavirus se ha llevado por delante muchas fiestas en el panorama nacional e internacional y es por esto que ahora todos los ojos en Santiago se centran ya no en la Ascensión, que el propio gobierno local da por perdida, sino en el Apóstol.

La celebración del Apóstol Santiago es el 25 de julio, pero, tradicionalmente, las fiestas civiles y populares se alargan desde días antes y hasta la última jornada del mes de julio, la mágica noche del 31, con los clásicos "fogos pequenos", los fuegos pequeños, fuegos artificiales que marcan el fin de fiesta. Pero este año 2020 la crisis sanitaria ha venido para cambiarlo todo.

El Alcalde de Santiago Sánchez Bugallo confesaba en COPE que se resiste a cancelar esos festejos "después de tantos siglos de historia". Todo apunta a que sí se podrá celebrar la ceremonia religiosa en el interior de la Catedral de Santiago o la recepción de las autoridades y la celebración institucional, pero los conciertos o las actividades a pie de calle parecen estar en serio peligro de tener que cancelarse. Aunque hoy el regidor compostelano hacía un llamamiento a esperar. "Estamos a la espera de las decisiones del gobierno y que se vaya definiendo el escenario que tengamos".

EL CONTRATO DE LOS FUEGOS, PARALIZADO

Reconoce, no obstante, Bugallo que el 80% de los conciertos de las Fiestas de la Ascensión estaba cerrado y que buena parte de los conciertos y actividades del Apóstol también. El contrato de los fuegos del Apóstol está también paralizado, "no lo sacamos a licitación a la espera de lo que está pasando, tendremos que tomar decisiones". Insiste el alcalde Sánchez Bugallo en que el Concello compostelano no ha continuado la tramitación de estos festejos por no saber a qué escenario nos enfrentaremos.

LA ESTACIÓN ESTARÁ PARA 2021

En cuanto a otros asuntos, Sánchez Bugallo aseguraba en COPE Santiago que la estación sí estará para el Xacobeo de 2021, pero la parte prevista: la terminal de autobuses, la plataforma peatonal que unirá el Ensanche con Pontepedriña y los accesos de Clara Campoamor. Le hemos preguntado, con todo, por qué obras habrá que hacer en la zona del Hórreo para garantizar la seguridad vial. Nos explica que el gobierno de Santiago está estudiando instalar más pasos de peatones, pero regulados con semáforos y cambios en las paradas del autobús: "Hay que resolver bien la intersección entre la pasarela y el Hórreo, por la pendiente acusada. También queríamos habilitar aquí la actual parada del bus del transporte metropolitano, que está ahora en la Rosa".