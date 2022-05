Aparecen los primeros nidos secundarios de avispa velutina en el Barbanza

Desde hace unos días los servicios de emergencias municipales de distintas localidades del Barbanza están advirtiendo de la aparición de los primeros nidos secundarios de avispa velutina en la comarca coruñesa del Barbanza.

Si hasta ahora el trabajo se había centrado en retirar los nidos primarios, de menor tamaño y en los que la avispa reina comienza a crear la colonia, se detecta ahora ya la presencia de los secundarios que son donde esta especie invasora de insecto asiático desarrolla por completo su ciclo natural, aprovechando la llegada de las temperaturas más suaves con la primavera y el verano.

Aunque este año esa climatología suave se ha producido también en los meses de invierno, por lo que los expertos ya aventuran que podríamos estar ante "un mal año" en la lucha contra la avispa velutina, ya que "incluso en los meses de febrero y marzo estuvimos retirando nidos secundarios con actividad".

Nos lo cuenta el responsable del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Muros, Ramón Lago, que llevan ya varios días atendiendo a la llamada de los vecinos de los cuatro municipios en los que prestan servicio para retirar los nidos secundarios que están apareciendo en aleros de viviendas, fachadas, jardines y árboles.

Recordando la importancia de que, en caso de detectar uno de estos nidos, se llame a los servicios de Emerxencias 112 Galicia o al 012 del Servicio de Atención a la Ciudadanía de la Xunta.

Desde ahí se avisará a los distintos servicios de emergencias que se encargan a nivel municipal de la retirada de estos nidos, bien sea a través de los GES, de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de los Grupos de Municipales o de los parques de Bomberos comarcales.

Nido secundario de avispa velutina retirado en una vivienda de Artes. Fuente, GAEM Ribeira









Según recalca el propio Lago, "es muy importante que se deje la retirada de estas colonias a los expertos, que vamos con la equipación necesaria", ya que en el caso de los nidos secundarios el número de avispas y su picadura hace que sea muy peligroso "hacerlo por cuenta propia".

Picaduras de las que ni ellos mismos se libran por completo porque "siempre puede quedar algún insecto adherido a la espalda cuando nos quitamos los trajes", por lo que insiste en la necesidad de dejarlo en manos de los expertos. Y tener paciencia.

DOS DÍAS PARA ATENDER A LAS LLAMADAS

Y es que una vez hecha la llamada a los servicios de emergencias, toca esperar a que sea atendida la misma con la presencia de los equipos en el lugar requerido, ante el alto número de servicios que se requieren "y la imposibilidad de atenderlos todos inmediatamente", nos cuenta el responsable del GES de Muros, que cifra "en un par de días" el tiempo de demora desde que se produce la llamada, hasta que se puede acudir al lugar con todo el equipamiento necesario.

Que, además de los equipos de protección personal, incluye insecticidas con los que se rocía abundantemente el nido de avispas velutinas, hasta lograr que toda la colonia resulte afectada, tras lo que se procede a derribar la estructura para lo que suele ser necesario el uso de pértigas por la preferencia de estos insectos por las alturas.

Lo que hace que el trabajo de los equipos de retirada de los nidos sea más peligroso ya que, a la propia picadura de las avispas que puede llegar a ser mortal, se añade la peligrosidad del trabajo en altura o en condiciones muy complicadas en las fachadas o aleros de los edificios.

Vídeo









No solo es la zona de Muros en la que han comenzado a detectarse ya los primeros nidos secundarios de avispa velutina, también el el Concello de Ribeira los voluntarios de Protección Civil del Grupo de Emerxencias Municipal (GAEM) retiraban en las últimas hras el primero de estos nidos en una vivienda de la parroquia de Artes, "Por desgraza será o primeiro de moitos", según publicaban en sus redes sociales, recordando que "si se albisca un destes niños no noso concello débese poñer en contacto co Grupo de Emerxencias Municipal no teléfono 649323913".