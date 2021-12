Apagón en los escaparates de la calle Concheiros (Santiago) para protestar por el retraso en las obras

Segundas Navidades "en doble pandemia en Concheiros, las obras y el covid": lo dicen los comerciantes de esta calle compostelana, acceso del Camino Francés a la zona histórica, que en vísperas de Nochebuena han decidido volver a mostrar su desesperación por la situación que están viviendo desde noviembre de 2020.

Van a apagar las luces de sus establecimientos durante media hora, entre las seis y media y las siete, cuando la rúa se queda ya prácticamente a oscuras, lo que aventura un escenario fantasmal entre pasarelas, palés, zanjas y vallas. "Encenderemos unha vela en sentido de defunción tamén", dice en Cope Santiago Suso Fernández, de la Asociación de Comerciantes del barrio.





CAÍDAS HABITUALES EN LAS ACERAS

Suso asegura que constantemente en la calle se producen caídas de personas que tienen que sortear los distintos elementos de obra que se han adueñado de la zona desde hace meses. Él mismo hace unos días fue testigo de como una señora se iba de bruces delante de su negocio. Afortunadamente no sufrió ninguna lesión grave, pero sí que se quedó "flaseada y con una pierna dañada", según el comerciante.



Los peatones no pueden circular tranquilos, pero tampoco los vehículos, que no pueden casi ni parar: "descargar un palé de mercancía es un problema tremendo" . Y luego está la pérdida de clientela que han sufrido los negocios de la zona, porque si la llegada de suministros es ya una carrera de obstáculos, parar para recoger un paquete no es más sencillo. Estiman que entre un "60 y un 70 por ciento están las pérdidas (en comparación con las ventas anteriores a las obras): la mitad del comercio de Concheiros estamos resistiendo porque los autónomos somos los auténticos héroes de Santiago".

Los comerciantes siguen reclamando un plan de ayudas específico para el barrio, vistas las consecuencias que está teniendo para ellos la prolongación de los trabajos. Sin embargo, desde el ayuntamiento han rechazado en repetidas ocasiones esa posibilidad, alegando que ya se han articulado distintos programas de respaldo al comercio local, a los que se acogió ya algún establecimiento también de la zona de Concheiros. Desde la asociación recientemente constituida aseguran que la mayoría no concurrieron a esos programas de ayudas porque se pusieron en marcha en primavera y recuerdan que las fechas iniciales de remate de obra eran finales del verano.









PERO NI A FINALES DE VERANO, NI A FINALES DE OTOÑO

Pero como dice la famosa canción de Sabina, "el verano pasó, y el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno"... y Concheiros sigue en obras. La aparición de una línea de media tensión que no estaba referenciada en el proyecto fue la primera "piedra" en el camino de las muchas que se han ido acumulando desde hace un año, porque era precisamente hacia finales de diciembre pasado cuando el concello anunciaba la primera paralización de los trabajos.

Vino después el anuncio de la necesaria renovación total de canalizaciones, incluso la aparición de viviendas de las que el concello no tenía noticia bajo la rasante del nivel de la calle...Y en paralelo, las quejas de los vecinos y comerciantes, que veían como en algunas zonas, se deshacía una jornada lo que se había completado solo un par de días atrás.

La explicación municipal: siempre, que el proyecto final excede con mucho lo que previsto inicialmente y que se está haciendo una obra para los próximos 40 años mínimo.

Además de las dudas sobre las fechas de remate... otra que sigue en el aire es qué va a pasar con el anunciado expediente sancionador a la empresa en caso de no cumplir los plazos. Porque la última prórroga que le concedió la Xunta de goberno fue hasta el 23 de diciembre, a sabiendas de que hasta enero no terminarían los trabajos. Hay en el barrio quien dice: "enero? Ojalá!"