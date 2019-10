¿Se apaga muy temprano el alumbrado público en Santiago?

Ha comenzado el otoño y eso se nota en la llegada de precipitaciones frecuentes y en el fresco de primeras y últimas horas del día. No obstante, los compostelanos también lo han percibido en la falta de luz. Solo hay que darse un paseo por la ciudad para darse cuenta: A las ocho de la mañana sigue siendo de noche y el sol se comienza a ocultar de nuevo antes de las nueve. De hecho, según la información de MeteoGalicia, hoy en Santiago ha comenzado a amanecer quince minutos antes de las nueve y el ocaso se prevé para las 19:55 horas de la tarde.

En estas circunstancias son varios los que solicitan que el alumbrado público se adapte a las circunstancias de los individuos. Hoy hablábamos con los vecinos de San Lourenzo que nos trasladaban sus constantes problemas de luz: "El mes pasado tuvimos un corte en el suministro de seis horas en algunos casos y no somos la periferia, estamos en el centro", nos confesaba el presidente de la Asociación Vecina Río Sarela. Jon Brokenbrow también reconocía que por las mañanas en el barrio y zona del campus no se ve. Además, aun cuando las farolas están encendidas, los árboles sin podar y la maleza no ayudan a que la luz haga su función. Se pueden dar en este punto situaciones de peligro entre conductores y peatones, por la escasa visibilidad.

Misma reivindicación nos llegaba la semana pasada desde la Avenida de Lugo. A nuestro whatsapp (650545351) un vecino nos pedía que le trasladásemos al alcalde la necesidad de cortar las ramas de los árboles que impiden el paso de la luz. Sánchez Bugallo reconocía el problema y anunciaba un nuevo contrato de la luz en las calles y el cambio de las lámparas por luces LED.

Pero el asunto de los horarios del alumbrado público no va por barrios, sino que es extensivo a toda la ciudad. Hoy, en las redes sociales, había quien pedía al Concello de Santiago no ahorrar en esto y es que, como se aprecia en la imagen, los ciudadanos se quedan a oscuras.

Así es como @PazodeRaxoi quiere ahorrar en Compostela... 8:40, que no 5 de la mañana pic.twitter.com/z9MNaYYWgn — Dani Estevo (@DanoEstevo) October 14, 2019

En días de lluvia, además, la visibilidad empeora.

LLUVIA PARA TODA LA SEMANA

El pronóstico en Santiago y comarca anuncia precipitaciones para toda la semana. Mañana, martes, serán intercaladas con momentos de claros y nubes pero, ya desde la noche y en las primeras horas del miércoles un nuevo frente nos dejará lluvias intensas y viento fuerte.

El Instituto Monelos en A Coruña y el IES del municipio coruñés de Arzúa han suspendido este lunes las clases para poder reparar los daños causados en las instalaciones por inundaciones debidas a las lluvias de las últimas horas.