Anxo Louzao:" A presión no entorno de Monte dos Postes é terrible"

La comunidad educativa de Monte dos Postes no se explica el celo con el que se han tomado desde el concello la movilidad en el entorno del colegio. Desde la ANPA afirman que incluso los agentes de la policía local "han reconocido que no generan ningún problema en el tránsito" en las horas de entrada y salida del colegio... sin embargo han notado una "presión terrible" sobre todo en los últimos quince días. Han presentado distintas alternativas que les permitan parar en el entorno del colegio sin el temor a ser multados: que se habiliten plazas en la avenida Juan Pablo II y que el concello medie con el Centro Comercial As Cancelas para que les autoricen el uso del aparcamiento en superficie en las horas de llegada y recogida del alumnado. El presidente de la asociación, Nacho Louzao, nos contaba en Cope+ que ante la inacción del gobierno local, ya le han trasladado directamente su petición a los responsables de As Cancelas.