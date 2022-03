Antonio Quinteiro (Compostela): “Tenemos toda la confianza en el trabajo de cuerpo técnico y jugadores”

El presidente de la SD Compostela, Antonio Quinteiro, fue el protagonista de Deportes Cope Santiago y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad. Tras la derrota del sábado por 0-1 contra la UD Llanera en el Vero Boquete, el entrenador Rodri Veiga compareció en la sala de prensa y se mostró muy dolido y planteándose incluso su futuro al frente del equipo. El máximo mandatario del club santiagués ya se ha reunido con el técnico para trasladarle su total confianza. “Yo creo que Rodri es un hombre del Compostela. Ha jugado aquí ha tenido gran parte de su trayectoria en el Compos, le tiene un grandísimo cariño y él estaba dolido. Sabía que era un partido que teníamos que haber ganado. Entonces él salió muy triste del partido, más que enfadado, estaba triste. Su emoción lo llevó a tener esa declaración de, si yo soy el culpable, me marcho, pero nosotros le hemos transmitido toda la tranquilidad, le hemos transmitido nuestra confianza en él, en su cuerpo técnico y el equipo de trabajo. Y que las derrotas vienen. Yo le dije el domingo a Rodri que el Barcelona en diciembre muchos que seguimos el fútbol pensamos que no iba a llegar ni a la Copa de la UEFA y mira donde está ahora mismo. Son dinámicas y nosotros tenemos que pensar en el siguiente partido. El domingo ya estaba muchísimo más tranquilo. Ayer estuve en el vestuario con los jugadores, previo al inicio del entrenamiento. Charlé con ellos y les he dado de la directiva toda nuestra tranquilidad en su trabajo y yo estoy totalmente convencido de que vamos a ir a Segovia con la actitud de ganar como siempre vamos y ojalá que nos traigamos los tres puntos”, declaró Antonio Quinteiro.

El presidente del club santiagués habló también de que él baja al vestuario para ver a la plantilla de forma habitual. “Yo todos los partidos tanto fuera como en casa siempre bajo al vestuario al final para saludarlos y estar con ellos. Es una visita muy rápida, pero siempre me ven allí. Este sábado no bajé, no por enfado, sino porque consideraba que era un momento que seguramente estaban también ellos fastidiados y no quería entrar a su área de vestuario. Pero ayer ya fui al entrenamiento y creo que eso agradó a todos y la presencia del presidente solamente tiene que ser para fortalecer su capacidad, motivarlos y que sigan adelante y darles la tranquilidad de que no va a haber cambio de aquí a final de temporada”, comentó.

Antonio Quinteiro considera también normal que, a lo largo de una temporada, se produzcan malos momentos de resultados. “Las dinámicas dentro de una temporada en cualquier equipo no son siempre iguales durante todo el año. Siempre se pierden partidos que no se esperan y nosotros tenemos toda la tranquilidad por el trabajo que se está haciendo tanto de cuerpo técnico como de jugadores y solamente animar, motivar, darle la tranquilidad y la confianza a todo el equipo de trabajo y que sepan que quedan nueve jornadas y primero hay que centrarse en el partido de este domingo y después en los demás”.

Puedes escuchar la entrevista completa en el siguiente link:

https://www.cope.es/emisoras/galicia/a-coruna-provincia/santiago/audios/deportes-cope-santiago-15-03-2022-1530-1600-horas-20220315_1887849