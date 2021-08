La angustia de una taxista de Ribeira tras la puesta en libertad de su atracador

Era en la madrugada de este pasado domingo cuando Raquel Rodríguez Araujo acudía a cubrir un servicio en la localidad coruñesa de Ribeira, donde trabaja como taxista. Servicio para un vecino muy conocido por su amplio historial delictivo y al que aceptó en llevar tras enseñarle el dinero con el que supuestamente, le iba a pagar.

Pero no fue así. Poco después de llegar a la dirección solicitada, una casa okupa en la que se trafica habitualmente con estupefacientes, el individuo salió muy nervioso y regresó al taxi, no sólo negándose a pagar la carrera, sino abordando a la mujer para robarle el dinero que llevaba.

Nos lo cuenta la propia Raquel, asegurando que "empezó a pedirme el dinero que llevaba y como me negué y le dije que se bajara del coche, saltó a los asientos de delante", comenzando un forcejeo en el que el agresor llegó a morder en la mano a la taxista, que se defendió "no sé si hiriéndole en la nariz, porque yo estaba llena de su sangre".

El forcejeo continuó fuera del coche cuando el atracador quiso llevarse la cartera con unos 370 euros que ella llevaba en el cajetín de una de las puertas, lo que Raquel aprovechó para pedir auxilio, incluso haciendo sonar el claxon e su taxi "aunque, por miedo a este individuo, ningún vecino salió en mi ayuda y sí los propios residentes de la casa okupa, que fueron quienes me ayudaron", poniendo a la fuga al atracador que era detenido poco después por la Policía Nacional.

A LA CALLE TRAS PRESTAR DECLARACIÓN

Y es ahí donde se produce un hecho que, no por repetido, deja de ser más preocupante ya que, tras prestar declaración judicial ante el juez de guardia en los Juzgados de Ribeira, se decretaba su puesta en libertad con cargos.

No sólo por este hecho, sino por otro atraco que, presuntamente, este individuo perpetró hace escasamente una semana en un bar de la parroquia de Castiñeiras.

Una vuelta a las calles de este delincuente que Raquel no entiende, asegurando que "no puede ser, que los cojan, que la policía se esté matando por nosotros y que vayan al juzgado y los suelten, es muy grave", por lo que, no sin sorna, agradece al juez su decisión "al que le deseo que nunca le pase lo que me pasó a mí".

Y es que la angustia de esta taxista es lógica al tener que volver "como todos los que somos autónomos" al volante de su taxi apenas tres días después de sufrir esta terrible experiencia y viendo somo su agresor vuelve a pasear por las calles de Ribeira.