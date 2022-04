¿Ampliación del Clínico de Santiago lista en 2025?

Depende de la Xunta el último trámite, pero según las estimaciones que hacía hoy el presidente gallego, en tres meses estará licitada la obra de ampliación del Hospital Clínico de Santiago. El plazo para la ejecución total es de 42 meses, a la luz de los cálculos del arquitecto, Joaquín López, porque está previsto que se pueda trabajar de forma simultánea en los dos edificios sobre los que se va a intervenir. En todo caso, Núñez Feijóo fue el único que habló de fechas en la presentación del proyecto ante los profesionales sanitarios y deslizó el año 2025. Aseguró que teóricamente "ese ano teriamos que acabar os 70 millóns de euros que hoxe presentamos".

El jefe del ejecutivo gallego bromeó con que "menos mal que presentamos o proxecto dunha vez" porque recordó que en las primeras conversaciones con la entonces conselleira Rocío Mosquera, la inversión inicial eran 20 millones de euros. "O conselleiro seguinte, o doutor Almuiña, trouxo o proxecto e tiña un custo de 40 millóns de euros, e agora, 70... menos mal que comprometemos unha cantidade!". Núñez Feijóoo explica que se ha multiplicado por tres el presupuesto porque "esto acredita que en tres anos se engadiron unidades, espazos, confort..." para conseguir un hospital "equiparable aos mellores franceses, alemáns ou británicos dende este corner de Europa".





Audio





Son dos de los edificios los que van a crecer: uno hacia la zona del actual helipuerto y otro, hacia la avenida de Barcelona. Un 30% más de superficie, pensando según Núñez Feijóo, no en más ingresos, sino en más "necesidades de hospitalización ambulatoria".

La gerente del CHUS, Eloína Núñez hablaba de " la primera gran ampliación del Hospital" que permitirá hacerlo "más cómodo para los profesionales, con una reordenación más humana y accesible". Precisamente, la accesibilidad será uno de los retos, porque ya con las dependencias actuales, el recinto se mantiene durante horas completamente saturado de tráfico, con vehículos encima de las aceras y las zonas verdes. El alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, fue el único que se refirió directamente a este asunto durante el acto de presentación, apostando por priorizar el transporte público: "si construíramos todas as plazas de parking que eran necesarias, simplemente non quedaría sitio para o hospital, así que temos que organizarnos doutra maneira, primando o transporte público , o acceso peonil, organizándonos dunha forma máis sostible, máis barata e máis acorde coas necesidades que temos". Recordó Sánchez Bugallo que él estuvo hace 23 años en la inauguración del CHUS en su anterior etapa como alcalde y aseguró que "calquera demanda que veña do Hospital será atendida, porque a vida e a saúde son o primeiro".

AUMENTARÁ UN 30% LA SUPERFICIE DEL HOSPITAL

Siete nuevos quirófanos para el área quirúrgica, reanimación, nuevos laboratorios para microbiología, urgencias pediátricas, endoscopia, hospital de día... son algunos de los servicios que se verán ampliados con esta nueva obra, que se suma a las mejoras que se han acometido en los últimos meses, como la ampliación de Urgencias, al nueva unidad de ICTUS o la reforma de la Farmacia.

Además, sin fecha pero también confirmadas para completar la ampliación de servicios en el Hospital Clínico de Santiago están la creación del nuevo centro de protonterapia y un nuevo edificio de investigación. Sólo el primero ocupará 4.000 metros cuadrados en un nuevo inmueble que se levantará frente al CHUS.