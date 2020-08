Ames (A Coruña), poco más de 30.000 habitantes y 136 multas en una semana por no llevar mascarilla

El Ayuntamiento coruñés de Ames se ha tomado muy en serio la norma anti coronavirus.

En tan solo una semana, un ayuntamiento que no llega a los 40.000 habitantes, ha impuesto más de 130 sanciones a las personas que no llevaban la mascarilla puesta. Los agentes de la Policía Local del municipio han tramitado, en total, 186 propuestas de sanción desde que la norma se ha endurecido. Además, no se permite el consumo de alcohol en la calle, para evitar quedadas de grupos de jóvenes para hacer botellón, y por este motivo los efectivos policiales han levantado 15 actas por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Desde el Concello de Ames indican que estas actuaciones son solo una parte del trabajo de la Policía Local. No solo se vigila y controla el cumplimiento de las recomendaciones que se dan a la población, también los agentes dan recomendaciones o hacen indicaciones a la ciudadanía para promover que se mantengan las medidas sanitarias y de seguridad.

RECORDATORIO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTICOVID

El gobierno municipal recuerda que, para las personas de 6 o más años, la mascarilla es de uso obligatorio en todo momento, tanto cuando se esté en la vía pública y en espacios al aire libre, como cuando se esté en espacios cerrados. Independientemente de que podamos mantener la distancia de seguridad interpersonal de 1,5 metros, debemos de llevar la mascarilla.

El Ayuntamiento también lanza otro recordatorio: no se puede beber alcohol en la calle, lo que incluye plazas, parques o cualquier lugar de tránsito público, por los riesgos que existen para la salud de todos.

Desde el gobierno local hacen hincapié en la necesidad de un "compromiso personal y responsable" de los vecinos y vecinas para ponerle freno a la transmisión del virus. La situación, recuerdan, sigue siendo grave y debemos respetar todas las medidas aconsejadas e indicadas por las autoridades sanitarias.

Con todo, el responsable de seguridad del Ayuntamiento, Víctor Fernández, también agradecía el comportamiento responsable de la inmensa mayoría de la ciudadanía. Pero hacía, igualmente, un llamamiento a la responsabilidad, sobre todo a la minoría que aun no cumple con las normas y pone en riesgo a los demás.

CIFRAS QUE CONTRASTAN CON SANTIAGO

En Santiago de Compostela también se han puesto varias sanciones. La semana pasada, fuentes consultadas del departamento de seguridad municipal, indicaban que, desde que entró en vigor la norma, ha habido 5 sanciones por fumar en la vía pública sin respetar las indicaciones de distancia.