Una alumna de secundaria de Santiago: "La violencia machista te marca, no debería ocurrir a ninguna edad"

El color violeta tiñó hoy el instituto Rosalía de Castro de Santiago: violetas son las 40 mariposas que en el panel “Cronoloxía do Terror” recuerdan el nombre y la edad de las cuarenta mujeres asesinadas desde enero y hasta comienzos de noviembre en toda España. Violetas también, las camisetas del alumnado y profesorado que participó en la lectura del manifiesto en “contra da violencia machista e a prol do botrato” que se proclamó en los dos recreos. Una de las alumnas del Equipo de Igualdade del centro aseguraba a Cope Santiago que ni las palabras ni los trabajos artísticos que elaboraron con motivo de este día conseguían resumir todo el dolor que sufren las víctimas. Algo que, desgraciadamente, ella conoce de primera mano.

"Hai moitísimo aínda por traballar", asegura la chica, "e si non vives as situacións... non podes chegar a comprender o mal que se pasa, o mal que se sinte". Avanza en la argumentación y sus ojos se van llenando de lágrimas y explica que le gustaría "axudar a todas as mulleres, porque sei que afecta moitísimo e che marca para toda a vida, sobre todo si che pasa na infancia ou na adolescencia, non debería pasar a ningunha edade, a ningunha".

En las paredes del pasillo, trabajos artísticos de diferentes técnicas elaborados por alumnado, que ponen el foco en distintos tipos de violencia, desde los más extremos, como la violación o las agresiones que acaban en muerte... a otros que pueden parecer más sutiles. Irene y Laura elaboraron un fotomontaje con imágenes suyas con el pelo parcialmente rapado, bajo el lema "Non lle ten que gustar a el". "Queríamos representar que lo importante es que te guste a ti, que no le tiene que gustar a nadie más", explica Irene. "A mi siempre me gustó llevar el pelo así y como me tiene que gustara a mi, me lo rapé", añade Laura.

Sara y Paula quisieron ponerse en el papel de mujeres que sufren represión por razones religiosas o ideológicas: ellas también se retrataron, pero ataviadas por ejemplo con burka. "Creo que habíamos hablado antes de este tipo de temas, pero al representar y ponernos como en las pieles de las otras mujeres, vimos mejor la diferencia entre nosotras y ellas", indica Paula.

Ser axentes activos contra o machismo e promover o botrato, para que venzan o amor, o respecto e a igualdade. Fragmento del Manifesto en contra da violencia machista, a prol do botrato Ies Rosalía de Castro

30 personas en la primera reunión de igualdad

El alumnado que asiste a las actividades asegura que en su entorno aprecian un trato igualitario a chicas y chicos e incluso que no tendrían problema en recriminar conductas machistas si ocurriesen a su lado. Nos lo decía Diego: "¿si é meu amigo? Pois como consello de amigo diríalle que non faga iso, que é normal que a parexa se canse del e que o acaben deixando ou que lle acabe pasando algo peor...Que non ten que controlar nada, que hai que ter confianza na parexa, sin inseguridades nin nada", afirma este chico de 4º de la ESO.

Noa, alumna también de secundaria, puntualiza sin embargo que "a nuestra edad, se nota mucho a quien lo han educado bien y a quién no: gente que hace bromas y que no son tan bromas, que demuestran que sigue habiendo ahí un estereotipo que no se acaba de eliminar".

Lara Rozados es la coordinadora de Igualdade del Ies y tiene experiencia ya en este ámbito en otros centros. Asegura a Cope que "en cada lugar a casuística é diferente, hai temas en que incidir máis ou menos, participación maior ou menor... pero ves que a todos os niveis, é algo que nos atravesa". Ella reivindica un "traballo pola igualdade en todos os ámbitos, por facer do instituto un lugar seguro" y cree que la concienciación es cada vez mayor. "Foi un bo síntoma que cando tivemos a primeira da coordinación de igualdade e de repente había trinta rapazas e rapaces", subraya "e un número elevado de rapaces coincienciados e que están implicándose". La cruz de la moneda es que Lara también ha constatado en este tiempo que hay una cierta reacción en contra: " por como se branquea certo discurso reaccionario que está volvendo en certos medios de comunicación, en redes sociais...que lexitiman micro agresións ou agresións directas, bromas machistas que se normalizan e que son tamén unha forma de violencia".

"Reivindicamos o botrato, unha palabra que debería formar parte dos dicionarios da nosa lingua. No que levamos de 2024 os datos son estarrecedores. A data de 31 de outubro, e segundo o Vioxén, o sistema policial de seguimento de vítimas de violencia de xénero, existen 101.008 casos activos de mulleres vítimas desta violencia, o que significa un 22,2% máis que o ano anterior. E tampouco cesan os asasinatos, 40 no Estado, dos que 4 foron en Galicia" recuerda el manifiesto. Los recreos terminaron este lunes, 25N, con poemas y aplausos en "el Rosalía".