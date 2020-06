La alternativa a Feijóo, un tripartito que podría estar encabezado por los nacionalistas gallegos

Se veía venir desde hace tiempo, pero el barómetro de CIS confirma que en la posible alternativa a Alberto Núñez Feijóo no está claro quién sería presidente.

A la pregunta de a quién va a votar el 12 de julio un 34% contesta al PP, un 14,9% al BNG y un 14,1 al PSOE. Galicia en Común (las confluencias de Podemos) se quedarían en un 2,5%.

Los nacionalistas gallegos tienen más estimación de voto directa que los socialistas, y solo haciendo la combinación de voto+simpatía el PSdG logra superar por la mínima a sus posibles socios de gobierno.

¿Cómo valoran los propios partidos de izquierda este escenario de empate técnico?

En el BNG la candidata Ana Pontón se ve ya presidenta y decía este miércoles en Twitter que "el BNG crece de forma imparable" y añadía que "Galicia puede tener su primera presidenta".

As enquisas son enquisas. Sempre fun prudente con elas e o que vale é o #12X En calquera caso marcan tendencias. A do CIS de hoxe indica 3 cousas: hai partido, pode haber cambio galego e o BNG medra de forma imparábel. Galiza pode ter a súa primeira presidentA #FagamosHistoria

En el Partido Socialista Gonzalo Caballero se agarra a que el PSOE es el partido que tiene más simpatía, por encima del PP, llamativo porque a pesar de esa simpatía son terceros en intención de voto.

"Con los datos de estimación de voto más simpatía habría un gobierno encabezado por el PSdG", afirma.

Barómetro do CIS con 802 enquisas para Galicia. O partido con máis simpatía en Galicia é o PSdeG por riba do PP. A enquisa non fai cociña nin estimación de escanos pero os datos de voto + simpatía amosan que hoxe habería un goberno liderado polo PSdeG. https://t.co/oQ2tZhoYzy