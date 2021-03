Alertan del riesgo de la senda del Tambre en Noia donde fallecía una mujer este pasado sábado

Una mujer de 57 años fallecía en la tarde de este pasado sábado tras caer desde una altura de unos 18 metros cuando paseaba con su marido y sus dos perros por la senda que discurre por el último tramo del río Tambre, antes de su desembocadura en la ría de Noia (A Coruña).

Al parecer, un resbalón y la fatalidad fueron las causas por las que esta mujer se precipitó hasta el lecho rocoso del río, quedando boca abajo con la cabeza sumergida en una poza lo que, junto con los traumatismos sufridos, pudieron ser la causa de su muerte casi en el acto.

De hecho, los primeros efectivos de Protección Civil de Noia que llegaron a la zona ya comprobaron que las constantes vitales de la víctima eran "moi débiles", certificándose su fallecimiento poco despues, una vez lograban alcanzar ese punto personal de Emerxencias Médicas de Galicia.

Nos lo contaba en Herrera en Cope de las Rías Javier Lorenzo Agrafojo, capataz de guardia en el servicio de Protección Civil de Noia este sábado y buen conocedor de toda esta zona, que no duda en calificar de "moi perigosa", sobre todo en el tramo de nivel rojo en la parte más alta del sendero, a unos 3 km de la Central Eléctrica y donde las condiciones, "sobre todo de humidade nestas datas" hacen que un resbalón, bien por descuido o por no llevar el material de montaña o senderismo adecuado, pueda tener fatales consecuencias.

De hecho, nos contaba que ya se ha tenido que actuar en tres ocasiones anteriores por incidentes de estas características, aunque no tan graves como este último. Uno de elos, "unha muller de Santiago á que houbo que rescatar mais arriba do río por unha escorcedura de nocello cando ía en zapato de tacón".

Y es que el atractivo de este entorno natural del último tramo del río Tambre en Noia atrae a cada vez un mayor número de visitantes que, en muchas ocasiones de forma inconsciente, por desconocimiento o irresponsabilidad, se ponen en peligro al no ser conocedores de los peligros que entraña un entorno donde la naturaleza ya manda.

En un cañón surcado ahora por unas aguas "que baixan nun nivel moi inferior ao que se rexistraba hai uns dias porque, se non, en vez de baixar ás rochas a buscalo, teríamos que estar agora buscando o corpo da muller ao longo do río ou a sabér ónde remataría de ser arrastrado por unha corrente que é infernal nesa zona", asegura Javier Lorenzo quien insiste en pedir "sentidiño" en una zona donde no hay cobertura de telefonía móvil "salvo en catro puntos concretos" y donde incluso los seis efectivos de Protección Civil y Bomberos de Boiro que realizaron el rescate del cadáver tuvieron enormes dificultades para poder llevarlo hasta la cabaña de pescadoras que hay río abajo.

Lugar donde, horas después, la autoridad judicial certificaba el fallecimiento de esta mujer que ahora deberá ser investigado aunque, todo apunta a la combinación de varios elementos de fatalidad y mala suerte.