Alerta por el robo de catalizadores de coches en Santiago

Las últimas denuncias en Conxo de Arriba han despertado una ola de indignación entre muchos vecinos. En esta zona de Santiago es común ver trapicheo, viviendas en ruinas, casas okupadas que son, después, "subalquiladas", problemas de convivencia... Son los residentes de toda la vida los que han puesto el grito en el cielo por la oleada de robos y casas desvalijadas de los últimos tiempos. Si bien, el Alcalde de Santiago asegura que en los últimos meses no hay denuncias nuevas, los vecinos nos cuentan que se han cansado de denunciar.

ROBO DE UN CATALIZADOR EN SANTA MARTA

Okupación en Conxo (Santiago): carta de una vecina harta Los vecinos de Conxo de Arriba y Monte de Conxo, en Santiago, urgen soluciones a sus problemas: okupaciones, trapicheo, suciedad y maleza

En COPE Santiago hemos recibido la llamada de un oyente que nos ha contado que muy cerquita de allí, en la rúa de María Casares, su hija ha sido víctima de un robo muy particular.

Jose es vecino de Teo, al igual que su hija, una joven de 22 años que trabaja en Santa Marta. A finales del mes de octubre de 2021 acudió al establecimiento en horario de tarde y dejó el vehículo estacionado. Cuando volvió, a las diez de la noche, el coche ya no era el mismo. Se montó y, al iniciar la marcha, notó ruidos raros. Efectivamente, en su taller le confirmaron que algo fallaba: el catalizador no estaba, había sido "serrado", se lo habían sustraido.

Su propio padre nos lo contó: "Dejó el coche a las dos de la tarde y le robaron el catalizador del coche en plena calle. Es sorprendente y nos dijeron que no es un caso aislado, que estaba pasando muchísimo". Jose muestra su indignación ante este caso: "Parece que en Santiago no pasa nada... pero pasa... Fue a plena luz del día, que no eran las cuatro de la madrugada, ni las cinco... y hay que tener un valor tremendo para levantar el coche, meterse debajo y arrancarle el catalizador, cortárselo".

¿CÓMO Y PARA QUÉ SE ROBA UN CATALIZADOR DE UN COCHE?

Víctor Fandiño, mecánico de Talleres Porto, nos explica que se trata de un robo "fácil": "No haría falta subir el vehículo, no haría falta levantarlo porque usarían una sierra sable y solo con extender el brazo ya lo cortarían". ¿Cuánto tiempo podrían tardar en hacerse con este elemento? Víctor es tajante: "Un minuto, como mucho". "Además ya procuran que sea el actalizador que va por debajo del vehículo, el otro no lo dan sacado".

Los cacos se las saben todas. ¿Por qué hacerse con un catalizador? Víctor nos lo cuenta: "la cerámica del catalizador está construida con partículas de platino, oro y plata y lo roban para descomponer la cerámica de dentro y sacar los materiales esos".

Una reparación y reposición del catalizador depende del modelo del vehículo: "hay algunos que 600, otros más de mil euros". Sin el catalizador no podemos circular, "porque te da problemas en los gases, hay que ponerlo otra vez, porque estaría el coche a escape libre".

Parece que es poco habitual, al menos en Talleres Porto no les han llegado vehículos así, pero nos cuenta este mecánico que "sí que suena que hay bastantes robos de ese tipo, en los alrededores alguno ya cayó".

