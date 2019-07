El alcalde vuelve a participar en los actos religiosos del Apóstol

Cuando llegó al gobierno local, Martiño Noriega anunció que no participaría de los actos religiosos en la Catedral de Santiago por la festividad del Apóstol Santiago. Lo hacía en base a la idea que tiene Compostela Aberta sobre separación de poderes y distinción de lo religioso e institucional en un estado aconfesional. No obstante, este gesto fue mal visto por muchos sectores y por los grupos políticos entonces en la oposición de PSOE y PP. Y es que en la ciudad que le debe todo al Apóstol no se comprendía que la máxima autoridad local se negase a entrar en la basílica a celebrar la festividad.

SÁNCHEZ BUGALLO VUELVE A LA TRADICIÓN

El socialista Sánchez Bugallo siempre cuestionó esta actitud de Noriega, le parecía incomprensible que el alcalde de la ciudad de Santiago se negase a entrar en la Catedral y ya anunció en campaña su intención de recuperar la tradición.

Ayer conocíamos que no solo participará en las celebraciones religiosas, sino que ha sido designado por Su Majestad El Rey Felipe VI como delegado regio, es decir, que será él el que tenga que realizar la ofrenda al Apóstol.

Le tocará al socialista Sánchez Bugallo pedir la intercesión del Santo para que ayude a la ciudad y le contestará en su homilía el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio.

NO ES LA PRIMERA VEZ PARA BUGALLO

El regidor se estrena como oferente en este mandato y después de cuatro años sin que el alcalde haya hecho la ofrenda. No obstante, no será su primera vez, ni mucho menos.

Esta será la cuarta vez que Xosé Sánchez Bugallo ejerza esta responsabilidad, tras las ofrendas de 2001, 2005 e 2008, en su anterior etapa como regidor municipal. Sánchez Bugallo sucede en esta delegación al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, que realizó la Ofrenda en 2018. La decisión le fue comunicada al alcalde por el jefe de la Casa Real, Jaime Alfonsín.

OBRAS EN LA CATEDRAL

Las obras en la Catedral compostelana han obligado a hacer cambios en esta y otras celebraciones. En este caso, la celebración del Apóstol se traslada a San Martín Pinario.