El alcalde de Santiago rechaza la instalación de cámaras de vigilancia

El voto de calidad del alcalde impide la instalación de cámaras de vigilancia en la ciudad.

Las pintadas están ya eliminadas, las de la escalinata de la fachada de la Plaza del Obradoiro, en la mismísima Catedral. Ya se ha retirado la lona y el espray sobre la piedra ya no es visible. No obstante, estos ataques al patrimonio han vuelto a poner sobre la mesa un viejo debate, del que ya hemos hablado: la instalación de cámaras o mejora de la videovigilancia en la ciudad de Santiago, patrimonio de la Humanidad.

Compostela Aberta condenó los hechos de nuevo en el pleno de ayer, pero al mismo tiempo los rebajó a "evento puntual" y con la coletilla de "magnificado por el PP de un modo interesado".

Xan Duro, el concejal de seguridad de Santiago, argumentaba el no del gobierno basándose en que no hay razones, entiende el edil que las pintadas o ataques a nuestro patrimonio no van a más, no hay una tendencia al alza en la ciudad.

El concejal popular Alejandro Sánchez Brunete afeaba esta actitud, lamentaba la postura del gobierno, que parece querer salvaguardar la intimidad de las personas de un modo extremo, mientras que los propios mimebros de Compostela Aberta publican su vida en las redes sociales.

Mencionaba Sánchez Brunete al concepto de la "extimidad", que se refiere a aquellos que tienen que dar cuenta de todo en sus perfiles en internet y hacía referencia el concejal del PP, aunque sin citarlo expresamente, a uno de los últimos tweets del alcalde de Santiago, donde Martiño Noriega explicaba con lujo de detalles cómo era su día.

Hoxe, despois de arranxar a casa, por en marcha aos peques (almorzo, roupa), levar a Mara ao Cole e deixar a Airas na casa dos meus pais, teño por diante 12 horas de traballo no @PazodeRaxoi co Pleno Ordinario de Marzo engadido.

Botei un pouco de colonia de Frozen,son invencible — Martiño Noriega (@martinhonoriega) 21 de marzo de 2019

Volviendo al debate de las cámaras de seguridad, el PSOE se sumó a la petición del PP para mejorar la videovigilancia, CA y BNG votaron en contra. Recuerden que hay un edil menos del partido socialista, una silla que permanece vacía pleno tras pleno, así es que esta votación quedó en a 12 y el voto de calidad del alcalde inclinó la balanza al no. La máxima autoridad de Santiago de Compostela rechaza la instalación de cámaras, a pesar de no tener mayoría, con la vacante socialista, así ha quedado decidido.