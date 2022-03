Alarmas antiaéreas en Santiago en solidaridad con Ucrania

André estudia 3º de Primaria en el Ceip de As Fontiñas, en Santiago. Tiene una "bola del mundo" en su habitación y le gusta ver dónde están los países. Por eso, me dice que él sí sabía dónde estaba Ucrania ya antes de que empezase la guerra hace quince días. Para casi todos sus compañeros, sin embargo, este lugar con bandera amarilla y azul era una auténtica incógnita hasta que empezaron a sonar las bombas. No tienen claro aún si está cerca o lejos de aquí...pero sí, me dicen Antón, que "los rusos además de estar haciendo guerra, están amenazando con tirar bombas nucleares". A Valeria también le preocupa la amenaza nuclear y que "los ucranianos se tienen que marchar de allí para otros países"



Los pequeños se sumaron al acto de solidaridad convocado este viernes a mediodía a las puertas del Instituto de As Fontiñas. Rápidamente se llenaron varias cajas con productos de primera necesidad y después, minuto de silencio que rompía una sirena antiaérea que acercó un poco más a los presentes a lo que ocurre en estos momentos a miles de kilómetros.Un poco más, porque las lágrimas en muchos rostros demostraban que hay quien ya tiene el conflicto muy presente.

Es el caso de Nika, hermana de acogida de Anastasia, una joven ucraniana que lleva en Santiago ya cuatro años. De la mano, agradecían a sus compañeros del Instituto su apoyo "porque intentáis entender lo que está pasando, por vuestro apoyo, ayuda... y que esto acabe lo antes posible", decía Nika antes de que empezasen los aplausos.

ACOGIDA DE REFUGIADOS SÍ, PERO ORDENADA





Enrique Iglesias es el padre de Nika y Anastasia, también profesor en el Ies de Fontiñas y está al frente de la asociación ITINERA FACENDO - Nenos de Ucraina e Galicia. Dice que la reacción de las familias gallegas está siendo de enorme generosidad, pero insiste en que la acogida a los refugiados de Ucrania se haga a través de cauces ordenados. El protocolo está claro por ejemplo cuando se trata de la llegada de menores: hay que tener certificado de penales y delitos sexuales... pero no están aún establecidos requisitos para la llegada de peques acompañados de adultos. Por eso pide que las administraciones se pongan las pilas: cuenta que sólo ayer le llegaron unos cuarenta correos, y que más de la mitad eran de gente que ofrecía sus hogares para poder traer a familias desde Ucrania."Yo por lo de ahora les digo que estamos intentando buscar un protocolo...Tener una base de datos de familias que cumplen estos requisitos".

Nenos de Ucraina e Galicia "no deja a los niños en casa de una familia y al final del verano los va a buscar: tenemos psicólogos, traductores, hacemos un seguimiento...pero claro, ahora viene este problema, y la gente se está adelantando, va muy por delante de las administraciones" Y luego llegan los problemas.

Insiste Enrique en que la acogida tiene que ser ordenada porque, por increíble que pueda parecer, frente a eso ya están algunas furgonetas en las fronteras con carteles indicando que llevan “solo chicas”. La desorganización solo favorece a los que sacan tajada con la explotación de seres humanos.

Un fragmento de El Principito ponía el broche al acto solidario en As Fontiñas. Lo leyó una de las alumnas de 3º de Primaria que participó en la concentración: Sobre unha estrela, sobre un planeta, o meu, a Terra, había un principiño a quen consolar. Collino nos meus brazos e arroleino dicíndolle: «A flor que ti amas non corre perigo... Heiche debuxar un bozo para o teu año e unha armadura para a túa flor e...» Non sabía que outra cousa lle podía dicir, sentíame desmañado e tampouco sabía como consolalo ou como atopar algo que lle devolvese a confianza en min. ¡É tan misterioso o país das bágoas!