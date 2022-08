Aida Saco, pianista: "adicarse á música ten que ser unha decisión persoal"

Comezou a estudar piano con apenas seis anos no Liceo de Rianxo "porque alí era onde había piano, na Escola Municipal, daquela ainda non", lembra. Aquela rapariga atesoura nestes momentos case tantos recoñecementos como anos leva disfrutando coa música: porque esa é a chave, segundo confesa Aida Saco en conversa con Cope Santiago. "Sempre foi por decisión persoal, por disfrutar... e iso penso que tamén me axudou a seguir mantendo o meu vículo coa música e adicarme en corpo e alma a iso".

A bolsa do Ministerio de Cultura permitiralle ingresar a partir de xaneiro na Manhattan School of Music e traballar co que está considerado un dos mellores profesores de piano do mundo, Solomon Mikoswky. "Dende logo, cando presentei a miña candidatura facíao soñando ao grande...apuntei alto e saiu ben!". Engade: "son unha privilexiada".





"FIXEN BASTANTE SPRINT... SÍ"

Con pouco máis de 20 anos tivo tempo de completar estudos en Barcelona, no Conservatori del Liceu, pasou pola Schola Cantorum de París e no Codarts de Rotterdam. Compositora á par que intérprete, ten dous traballos discográficos publicados, "Metamorfoses" (2017) e "Ronseis do Tempo" (2019). A súa música escoitouse en festivais de cinema de todo o mundo, dende o Fancine de Lemos 2018, pasando por o Kalakari Film Fest da India en 2021, Osaka International Film Festival de Xapón ese mesmo ano... Arxentina, Chile. Estivo nominada nos premios Martín Códax da Música e foi distinguida con numerosos premios dentro e fóra de España.

"Fixen bastante sprint, porque no mundo da música clásica os pianistas sempre se enfocan a presentarse a concursos: eu tomeino de forma...distinta por seguir disfrutando da música"

O disfrute está tamén detrás da composición para Aida Saco: "é mais un momento no que necesito expresar algo interno que unha intención por compoñer. Non teño que pensar moito, porque é bastante automático. A partir de aí, vou conformando as pezas".





E DESPOIS DE NEW YORK... A SEGUIR SOÑANDO

A pianista rianxeira ten claro que o seu paso pola Manhattan School vai ser unha oportunidade de ouro para poder facer realidade outros proxectos que ten gardados: seguir compaxinando a súa faceta de concertista clásica con "musicar pezas de teatro en directo, que era algo que me facía moita ilusión" e xa tiña previsto de xeito inmediato. Tamen a docencia... pero "dende logo, un dos meus proxectos é editar un disco cos mellores medios profesionais de gravación e edición". Ideas non lle faltan, e talento, tampouco. Parabéns