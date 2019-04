Y ahora ya solo queda aprobar el MIR...

Marea amarilla en el Palacio de Congresos de Santiago: la del color de las bandas y togas de los graduados y profesores de Medicina. Y se llenó hasta la bandera, porque a los 350 protagonistas de la promoción 2013-2019 se sumaron unos 1.500 familiares que los arroparon en un momento tan emocionante, como reconocían todos a la entrada. El acto había sido preparado desde hace semanas con mucho mimo e incluso ensayos para no fallar en el temido escalón a la hora de subir a recoger la medalla con la que la que cierran estos primeros seis años de formación. "Lo mejor, la gente con la que convives durante la carrera, que se convierten en tu propia familia", nos decía una joven viguesa que aspira a regresar a la ciudad olívica convertida en Médica de Familia. "Lo peor...que hay que estudiar muchísimo", sobre todo "si te tomas los exámenes en serio como lo hice yo" añade... "lo pasé fatal, pero mereció la pena".

Por delante ahora, el temido MIR, en el que muchos tienen puesta la vista para elegir a qué se dedicarán: hoy, con la banda amarilla sobre los hombros, nos hemos encontrado muchas futuras especialistas en Pediatría, también Oncólogas, Internistas... El padrino de la promoción, el profesor Arturo González Quintela les aseguró en su discurso que con tesón,"llegarán a donde se propongan". Fue en un discurso muy emotivo, que repasó algunas de las claves para ser buen médico: "empieza por escuchar", dijo, y les invitó a no olvidar también "el tacto, para la exploración, pero para el contacto visual, para no perder de vista al ser humano que tenemos delante". Citando a Pessoa, Quintela los animó a "poner lo mejor de uno mismo en cada pequeña cosa" y concluyó asegurando que "no se puede ser buen médico sin ser buena persona".

Audio

Recuerdo también en este acto solemne para un hecho histórico: en la promoción de hace justo 100 años se licenciaban en esta Facultad las dos primeras mujeres médicas en Galicia, las hermanas Elisa y Jimena Fernández de la Vega. Hoy, las chicas son mayoría abrumadora en el grado de Medicina.