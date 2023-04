Adrián Ben e Esther Navarrete, na carreira "Vos 10.000 peregrinos" de Santiago

Santiago de Compostela acollerá este domingo 16 de abril a carreira 'Vos 10.000 peregrinos', que contará coa presenza de atletas españois referentes a nivel internacional como Adrián Ben, Esther Navarrete ou Tariku Novales.

O evento deportivo, que terá lugar entre as 16,30 horas e as 20,00 horas, presentouse este xoves na Praza do Obradoiro, co obxectivo de impulsar este deporte na provincia, creando unha proba de referencia no atletismo provincial e autonómico.

?? Este domingo, 16 de abril, celebrarase a carreira dos 10.000 peregrinos.



?? Aquí vos deixamos o percorrido das carreiras de 5 e 10 quilómetros.



?? Saída na Rúa San Francisco.

?? Meta na Praza do Obradoiro.



?? Aínda estás a tempo de inscribirte en https://t.co/pzqEwnIN3G. pic.twitter.com/7NIZ4Ec74D — Deputación da Coruña (@Depucoruna) April 11, 2023





Na súa intervención, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, destacou que esta proba de atletismo en ruta, acordada coas federacións, tanto galega como nacional, "vai contar con miles de participantes e todos os servizos para atender aos deportistas".

Pola súa banda, o alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, agradeceu a "todos os que fan posible a proba" e remarcou que "serve para fomentar o deporte en Santiago, ao mesmo tempo que se fai unha homenaxe aos peregrinos".

Ademais, o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Sanmartín, destacou a colaboración entre administracións públicas para celebrar eventos que "redundan no beneficio de todos os afeccionados do deporte".

PROBAS DEPORTIVAS

O evento deportivo constará de varias probas, entre elas unha carreira 10 e 5 quilómetros, homologada pola Real Federación Española de Atletismo. Así, haberá outra de dous quilómetros en ruta e unha andaina de 5 quilómetros en ruta.

A distancia da carreira principal será de 10 quilómetros e nela participarán atletas españois de carácter internacional como Adrián Ben, Tariku Novales, Daniel Arce, Fernando Carrol, Irene Sánchez-Escribano, Cristina Ruíz e Esther Navarrete.

Nestas probas poden participar persoas desde os 12 anos de idade e até xente nada antes do ano 1962, co propósito de fomentar a participación de todos os públicos".

CORTES DE TRÁFICO

A carreira terá o seguinte itinerario: rúa San Francisco, Campiño de San Francisco, avda. Xoan XXIII, avda. Burgo das Nacións, avda. Castelao, rúa Vista Alegre, rúa Salvadas, rúa Morón, rúa das Galeras, rúa Pombal, San Clemente, Campo dá Estrela, avda. Xoán Carlos I, rúa Rosalía de Castro, rúa Montero Ríos, praza de Galicia, a Senra, avda. Figueroa, rúa de Bautizados, praza do Toural, rúa do Vilar, Fonseca e praza do Obradoiro.

Desta forma haberá cortes e restricións de tráfico nestas zonas durante as horas nas que se desenvolva o evento este domingo.