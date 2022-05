El adiós emocionado de Albert Oliver

A sus 43 años, Albert Oliver disputará su último partido como jugador de baloncesto profesional mañana contra Valencia Basket en el Multiusos Fontes do Sar a partir de las 20:45 horas. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por todo el equipo del Obradoiro, Moncho Fernández y el presidente Raúl López, y ha explicado que se retiraba “contento”, después de sus veintidós temporadas en la élite. “Me voy contento, muy contento por mis años, pero contento porque creo que tomo la decisión cuando me toca, en el día correcto y me voy tranquilo. Me voy en un club que me ha tratado muy bien desde el primer día y es un gran club para despedirse del baloncesto”, aseguró el jugador, que será homenajeado durante el encuentro de mañana.

Albert Oliver explicó que, a comienzos de temporada, pensaba que podría jugar todavía hasta 2023, pero, a medida que avanzaba el curso, su poca participación lo llevó a cambiar de opinión. “Está claro que, con mi edad, cada vez ves más cerca la retirada. A principio de temporada, tenía claro que iba a jugar esta y otra más, clarísimo, pero a medida que se va dando la temporada, cuando van pasando los partidos, sobre todo los últimos.... para mí hay un partido en el que empiezo a darle vueltas, es el del Málaga aquí en casa, que perdemos y juego muy poco. Y cuando entré en el vestuario, en la ducha empiezo a plantearme que puede ser que sea mi último año”, comentó.

El momento más emotivo de la comparecencia se produjo al recordar otro partido en el Multiusos Fontes do Sar en el que no fue convocado, el de la visita de Baxi Manresa del pasado 2 de abril. “Cuando jugamos aquí contra Manresa que viene mi familia y no estoy convocado, estoy en la banda y viene mi familia y cuando me giro, están llorando todos, los tres. Seguramente fue de los momentos más duros míos, porque ellos ya sabían que no iba a ir convocado, pero me vieron sin poder jugar y empezaron a llorar. Yo aguanté. No sé cómo lo hice, pero aguanté. Supongo que ver a su marido y a su padre sin poder jugar fue muy duro para ellos, para mí también y después del partido les dije a mis hijos que pensasen que seguramente iba a ser mi última temporada”.