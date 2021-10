La actriz Rosario Pardo recibe el Premio Honorífico de la Mostra de Curtas de Noia

El Coliseo Noela acogerá este sábado la gala con la que se cerrará la XXII edición de la Mostra de Curtas de Noia que se ha venido desarrollando desde que se inaugurara el pasado fin de semana, con más de 60 trabajos participando en la sección oficial y un programa repleto de actividades paralelas, que han contado con un notable éxito de público, llegando a colgar el cartel de "lleno" en proyecciones y propuestas como la ruta guiada por los lugares donde se rodó parte de la exitosa serie de televisión "Fariña".

La gala, además de servir para conocer a los ganadores en las diferentes categorías y la entrega de premios, vivirá un momento muy especial con la entrega del Premio Honorífico a la actrizRosario Pardo que se desplazará hasta la villa noiesa para recoger un galardón que se le otorga por su especial vinculación con los cortometrajes.

Y es que, como explica el concejal de cultura y miembro del jurado de la Mostra, Pepe Pérez, a lo largo de las diferentes ediciones del festival "el rostro de Rosario era uno de los que más se repetía en los cortos que participaban en la sección oficial", demostrando su compromiso con los jóvenes realizadores, como reconoce la propia actriz en la entrevista en Herrera en Cope de las Rías.

"A mí el formato corto me encanta, igual que los cuentos breves en literatura, además de que me permiten ponerme en contacto con los jóvenes realizadores que suelen ser quienes están detrás", asegura la actriz que suele realizar "entre uno y dos cortos al año, siempre los que me gustan y que, aunque non son remunerados, sé que pueden ser un apoyo a gente y equipos con los que, igual, se puede llegar a trabajar en el futuro".

Lo cuenta una actriz que, a sus 62 años, lleva más de 40 en la interpretación, con papeles que están en la memoria colectiva del audiovisual español como su papel en la serie "Cuéntame como pasó", pero que desarrolla buena parte de su trabajo en los teatros.

De hecho, su visita este fin de semana se produce entre representaciones en León y Tres Cantos, "pero en medio he podido encontrar un hueco para subirme hasta Noia", reconoce RosarioPardo quien asegura que, a pesar de conocer bien Galicia, donde ha disfrutado de varios años de veraneo en Corcubión, no conoce Noia, "a la que tengo muchas ganas de ir porque ya son varios los años en los que se me ha invitado a recibir este premio, pero hasta ahora mi agenda de titiritera no me lo ha permitido".

Algo que no ocurrirá en esta XXII edición de la Mostra de Curtas de Noia que sumará así a Rosario Pardo a la extensa lista de reconocimientos honoríficos en años anteriores, en una gala en la que conoceremos los premiados de una edición a la que se presentaban más de 2.000 trabajos llegados de diferentes países en su fase preliminar, siendo 65 los escogidos para la sección oficial.

Y confirmando su privilegiado, y trabajado puesto como referente en el panorama de festivales audiovisuales de Galicia que le permite ser trampolín de jóvenes realizadores, actores, actrices y guionistas de España y el extranjero.