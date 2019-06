Absueltos los acusados de dejar en coma a un hombre de una patada

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago de Compostela, ha absuelto a los dos acusados de agredir a un hombre en mayo de 2013 a la salida de un pub en la capital gallega.

El tribunal indica en la sentencia que la declaración del denunciante "no ha resultado coherente ni persistente, al contrario, las ambigüedades y contradicciones en las que ha incurrido a lo largo del procedimiento han sido varias" y subraya que para condenar a una persona como autora de una infracción criminal "no sirve la sospecha, ni la conjetura, ni la verosimilitud, ni siquiera la mera probabilidad", por lo que insiste en que "solo sirve la certeza, entendida como la probabilidad máxima, consecuencia de la aplicación del principio in dubio pro reo'

La Audiencia provincial destaca que, por el contrario, los acusados "siempre han mantenido la misma versión de los hechos" porque desde un primer momento, reconocieron el incidente verbal en el interior del pub, pero negaron su participación en la agresión. De ahí que aprecie "contradicciones sobre los participantes en el altercado en el interior del pub", sobre la "dinámica de la agresión" y sobre "las características físicas de la persona que, según la víctima, le dio la patada en la cara".

Agresión de madrugada a las puertas de un pub

La pelea se produjo en la madrugada del 19 de mayo del 2013, a las puertas de un pub de Santiago donde, previamente, el denunciante le reprochó a la camarera que le hubiera retirado la cerveza que estaba tomando, sin haberla terminado. Fue en ese momento cuando uno de los acusados, como admitió en la vista oral, salió en defensa de la joven, aunque, según se recoge en la sentencia, "no pasó del mero intercambio de palabras".

Según este relato, en la agresión posterior intervino un grupo de jóvenes entre los que no ha quedado probado que estuviesen los dos acusados, donde el denunciante primero fue golpeado por detrás y, cuando estaba en el suelo, recibió una patada en la cara que le dejó inconsciente.

Como consecuencia de la brutal agresión, por la que la Fiscalía solicitaba penas de más de seis años de prisión, el joven precisó de más de 1.200 días de recuperación, de los que 52 estuvo ingresado.

La sentencia no es firme y podría recurrirse ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia